الضفة الغربية | المستوطنون يهاجمون قرى فلسطينية عدّة ويصيبون 10 شبان

- هجوم المستوطنين على القرى الفلسطينية: أصيب عشرة شبان فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على قرية تلفيت جنوب نابلس، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي، وهاجم المستوطنون الأهالي واعتدوا على المنازل والسيارات. - اعتداءات على الأراضي الزراعية: قام المستوطنون بقطع عشرات أشجار الزيتون في ترمسعيا وهاجموا منطقة الخلايل في المغير، في محاولات لتهجير السكان من أراضيهم. - إدانة حماس ودعوة للتحرك الدولي: نددت حركة حماس بالاعتداءات ووصفتها بالإجرامية، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد سياسات التهجير والضم الإسرائيلية.

أصيب عشرة شبان فلسطينيين، اثنان على الأقل منهم بالرصاص ووصفت حالتهما بالمتوسطة، خلال هجوم للمستوطنين على قرية تلفيت جنوب مدينة نابلس، فيما هاجم مستوطنون آخرون قريتَي ترمسعيا والمغير شمال شرقي رام الله وقطعوا عشرات الأشجار واعتدوا على الأهالي.

وقال قتيبة مسلم أحد أهالي تلفيت لـ"العربي الجديد" إنّ المستوطنين هاجموا الأهالي صباحاً حينما خرجوا لحراثة الأراضي التي تقع جنوبي القرية، والتي أقام المستوطنون بؤرة استيطانية عليها في جبل عين عينا قبل نحو شهر، وتابع: "حاول الأهالي الوصول إلى الأراضي لحراثتها لأن هناك أكثر من 170 دونماً تابعة لأراضي القرية في هذا الجبل إضافة لمئات الدونمات لأهالي قرية قصرة التي تتشابك أراضيها مع أراضي تلفيت على هذا الجبل"، وقال "بمجرد وصول الأهالي هاجمهم المستوطنون"، مشيراً إلى أنهم استهدفوا أكثر من ستّة منازل وكسروا أبوابها ونوافذها، وأعطبوا أكثر من عشر سيارات.

وأوضح مسلم "هاجم المستوطنون الأهالي وقام أحدهم بطعن شاب بسكين في الفخذ، والاعتداء بالعصي على أكثر من ثماني شبان جرى نقلهم للمشافي"، مضيفاً "حضرت تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال إلى القرية وقاموا بإطلاق الرصاص الحي على الأهالي ما أدى لإصابة مواطنَين بالرصاص الحي وصفت المصادر الطبية في المشفى إصابتهما بالمتوسطة".

وفي سياق اعتداءات المستوطنين المتواصل على القرى والبلدات الفلسطينية قام المستوطنون بقطع عشرات من أشجار الزيتون للمواطنين في بلدة ترمسعيا. وفي الوقت ذاته هاجم عشرات المستوطنين المسلحين منطقة الخلايل في المغير ضمن محاولات متواصلة لتهجير أهلها من أراضيهم.

"حماس" تندّد بعدوان المستوطنين

وندّدت حركة حماس بالهجوم الذي نفذه المستوطنون على قرية تلفيت وغيرها من مناطق الضفة المحتلة، وقالت إنه "يمثّل عدواناً إجرامياً واستمراراً لممارسات إرهابية مستمرة وممنهجة تديرها حكومة الاحتلال"، وأضافت في بيان لها أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو "تعمل بشكل منهجيّ على تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني، عبر إطلاق يد المستوطنين المدجّجين بالأسلحة، وبحماية جيش الاحتلال، لتعيث فساداً في مدن وقرى ومخيّمات الضفة الغربية المحتلة".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بإدانة جرائم الاحتلال في الضفة، واتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة مشاريع التهويد والتهجير والضم التي تقودها حكومة الاحتلال.