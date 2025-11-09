الضفة الغربية | الاحتلال يُخلي منازل في القدس لصالح جمعيات استيطانية

- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منازل في حي بطن الهوى بسلوان لصالح جمعيات استيطانية، ضمن مخطط لتعزيز الاستيطان، حيث يواجه 750 فلسطينيًا أوامر إخلاء. كما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، حيث أصيب سبعة فلسطينيين في هجوم على تجمع العراعرة، وأُحرقت ممتلكات، وأُغلقت طرق زراعية، واعترضت مركبة طلاب، وطُورد قطيع أغنام. - هدمت قوات الاحتلال منزل الأسير ماهر سمارة واعتقلت فلسطينيين، واقتلع المستوطنون شتلات زيتون وحاولوا سرقة مواشٍ. شيّع الفلسطينيون جثمان الشهيد عبد الرحمن دراوشة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إفراغ ثلاثة منازل لعائلتي شويكي وعودة في حيّ بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تنفيذًا لقرارات إخلاء لصالح جمعيات استيطانية. وأكدت محافظة القدس في بيان أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى حيّ بطن الهوى، وانتشرت بكثافة لتأمين تنفيذ الإخلاء الذي يشمل منزل المقدسية أم زهري الشويكي ومنزل نجلها ومنزل المقدسي جمعة عودة، رغم صدور قرار سابق من محكمة الاحتلال يقضي بتأجيل الإخلاء حتى الـ12 من الشهر الجاري، وبأن التنفيذ القسري سيجرى في حال عدم الإخلاء الطوعي.

ووفق محافظة القدس، تأتي عمليات الإخلاء لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية التي تزعم ملكية نحو خمس دونمات و200 متر مربع في المنطقة منذ عام 1881، فيما يواجه نحو 750 فلسطينيًا من 87 عائلة في الحيّ أوامر إخلاء ضمن مخطط تهويدي يستهدف تعزيز الاستيطان في قلب سلوان. واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، اليوم الأحد، بحماية قوات الاحتلال، وأدّوا طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته.

وفي سياق آخر، أفادت محافظة القدس بإصابة سبعة فلسطينيين من جراء هجوم شنه مستوطنون على تجمع العراعرة البدوي بمنطقة معازي في بلدة جبع شمال شرق القدس. وأشارت إلى أن المستوطنين هاجموا التجمع بالحجارة وأضرموا النيران في ممتلكات الأهالي، قبل أن يعودوا بأعداد أكبر لتنفيذ هجوم آخر. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب (21 عامًا)، من منطقة ضاحية البريد بالرام من داخل القدس، بالرصاص الحي برصاصتين في الصدر والكتف بعد محاولته اجتياز جدار الفصل، مشيرًا إلى أنه يجرى نقله إلى المستشفى.

من جانبه، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" إن مستوطنين اقتحموا تجمع عرب العراعرة في منطقة معازي بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على الأهالي بالحجارة والعصي، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين، وإحراق بركسات، فيما منعت قوات الاحتلال وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني.

وأكد مليحات أن مستوطنين أغلقوا صباح اليوم طرقًا زراعية في قرية البرج جنوب الخليل جنوبي الضفة، ما أعاق وصول المزارعين إلى أراضيهم، كذلك اعترض مستوطن مركبة تقل طلابًا في تجمع شكارة شرق دوما جنوب نابلس شمالي الضفة، في محاولة لمنعهم من الوصول إلى المدرسة. وأشار مليحات إلى مطاردة مستوطنين قطيع أغنام يعود للمواطن شحادة مخامرة في خربة مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة، ما ألحق أضرارًا بالمواشي والأراضي الزراعية.

الاحتلال يهدم منزل أسير في بروقين

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، منزل الأسير الفلسطيني ماهر سمارة خلال اقتحام بلدة بروقين غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة لـ"العربي الجديد" إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بروقين برفقة جرافة، وحاصرت منزل الأسير سمارة المكون من طابقين، قبل أن تقوم بهدمه". وأشار إلى أن سمارة معتقل في سجون الاحتلال منذ مايو/أيار من العام الحالي بتهمة مقاومة الاحتلال.

من جهة ثانية، أفاد مليحات بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جهاد إبراهيم نجاجرة ونجله محمد من منطقة واد سالم في بلدة نحالين أثناء قيامهما بقطف ثمار الزيتون. وفي سياق متصل، أفاد مليحات بأن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم الأحد، مواطنًا من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد مداهمة المنطقة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق.

إلى ذلك، أشار مليحات إلى أن مجموعة من المستوطنين اقتلعت، اليوم، ما يقارب 70 شتلة زيتون في خربة التبان ضمن منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وحاول مستوطنون، مساء اليوم، سرقة مواشٍ تعود ملكيتها لمواطنين في خربة الفخيت بمسافر يطا، قبل أن يتدخل الأهالي ويتمكنوا من إحباط عملية السرقة، لافتًا إلى أن مركبات للمستوطنين تمركزت عند مداخل التجمع لتسهيل انسحابهم في حال إتمام العملية. كما أكد مليحات أن مستوطنين مسلحين نصبوا حاجزًا، مساء اليوم، على المدخل الرئيسي لقرية التوانة في مسافر يطا، ومنعوا المواطنين من الدخول أو المرور.

وفي بيت لحم، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، وتمركزوا قرب طريق ترابي يربط القرية بمنطقة دار راشد، حيث هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة ومنعوهم من المرور، من دون أن يُبلغ عن إصابات. وأشارت المصادر إلى أن مستوطنين رَعوا أغنامهم في أراضي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد اقتحام منطقة واد سيف، وقطعوا عددًا من أشجار الزيتون والعنب.

وفي تطور آخر، شيّع الفلسطينيون جثمان الشهيد الشاب عبد الرحمن أحمد عباس دراوشة (26 عاماً)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس، شمالي الضفة الغربية، الليلة الماضية. كذلك، نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية.