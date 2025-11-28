الضفة الغربية | الاحتلال يوسّع عدوانه على طوباس ويقتحم مخيم الفارعة

- وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مستهدفة مخيم الفارعة عبر مداهمات واعتقالات وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، مع إطلاق نار من طائرات "أباتشي". - انسحبت القوات من بلدة طمون بعد مداهمات واعتقالات، بينما استمرت عملياتها في طوباس وبلدتي تيسير وعقابا، مع فرض حظر تجول وإغلاق الطرق، واعتقال نحو 200 مواطن خلال الأيام الثلاثة. - تعاملت طواقم الإسعاف مع 40 إصابة نتيجة الاعتداءات، وسط تقييد حركة سيارات الإسعاف والمواطنين، واستمرار عمليات الاعتقال والمداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدوانها العسكري المتواصل لليوم الثالث على التوالي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، شمالي الضفة الغربية، ليشمل مخيم الفارعة (جنوب)، وسط تصعيد ميداني تخللته مداهمات واعتقالات وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وقال مدير الإعلام في محافظة طوباس والأغوار الشمالية أدهم عودة لـ"العربي الجديد": "وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، عدوانها إلى مخيم الفارعة، جنوب طوباس، ضمن العملية العسكرية المستمرة لليوم الثالث على التوالي في عدة مناطق بالمحافظة".

وأشار عودة إلى أن اقتحام مخيم الفارعة بدأ بإطلاق النار من طائرات مروحية من طراز "أباتشي"، أعقبته مداهمات واسعة للمنازل، وتحقيقات ميدانية، واعتقالات، وتخريب للممتلكات، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وبالتزامن، انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم من بلدة طمون، جنوب طوباس، بعد سلسلة من المداهمات والاعتقالات وتخريب المنازل وإغلاق الطرق والتحقيقات الميدانية، فيما تواصل اقتحام مدينة طوباس وبلدتي تيسير وعقابا، وسط انتشار مكثف وتحويل منازل إلى مواقع عسكرية، وعمليات تفتيش واعتقال، وفرض حظر التجول، وإغلاق الطرق، في ظل حصار محكم لليوم الثالث. وأوضح عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت على مدار الأيام الثلاثة نحو 200 مواطن من مختلف أنحاء المحافظة، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، قبل الإفراج عن غالبيتهم لاحقاً، وذلك خلال مداهمة مئات المنازل.

من جهته، أفاد ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني حسان فقهاء، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع نحو 40 إصابة نتيجة الاعتداء بالضرب على المواطنين خلال الاقتحامات، حيث جرى علاج بعضهم ميدانياً، فيما نُقل آخرون إلى المستشفى. ولفت فقهاء إلى أن الأوضاع صعبة، إذ تواصل قوات الاحتلال تقييد حركة سيارات الإسعاف والمواطنين أثناء عمليات الاقتحام. من جانب آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.