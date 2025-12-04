- وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها في قلقيلية شمال الضفة الغربية، حيث نفذت مداهمات واعتقالات وفرضت حظر تجول، مما أدى إلى تعليق الدوام في المؤسسات التعليمية والحكومية. - انسحبت قوات الاحتلال من بلدتي قباطية ومسلية جنوب جنين بعد اقتحامات واعتداءات، حيث حولت المنازل لثكنات عسكرية واعتقلت العديد من الفلسطينيين. - شهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، حيث أصيب رئيس مجلس قروي سوسيا بكسور نتيجة اعتداء في مسافر يطا، وتعرض نشطاء لهجوم في قرية شلال العوجا.

وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عدوانها نحو مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت انسحبت فيه من بلدتي قباطية ومسلية جنوب جنين، شمالي الضفة، بعد أيام من الاقتحامات والمداهمات والاعتداءات. وأكدت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ ساعات اقتحام حيّ كفر سابا في مدينة قلقيلية، وسط مداهمات وتفتيشات وتحقيقات ميدانية واعتقالات، إضافة إلى فرض حظر تجوّل على الحي، بينما اقتحمت عدة أحياء بمدينة قلقيلية ثم انسحبت منها.

وأكدت المصادر المحلية أنّ قوات الاحتلال اقتادت معتقلين من حي كفر سابا إلى منزل حولته لثكنة عسكرية للتحقيق، فيما تعرّض عدد من الأهالي لاعتداءات خلال الاقتحام، بالتزامن مع دفع تعزيزات إضافية وإغلاق الطرق داخل المنطقة. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الاعتداء على أحد متطوّعيه ومنع الطواقم من الوصول إلى بعض الحالات في حي كفر سابا، فيما أعلنت محافظة قلقيلية تعطيل المدارس ورياض الأطفال والدوائر الحكومية داخل المدينة لهذا اليوم.

من جانب آخر، أكد رئيس بلدية قباطية، أحمد زكارنة، لـ"العربي الجديد"، انسحاب قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد أربعة أيام من اقتحام شامل، تخللته مداهمات للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، إضافة إلى اعتقالات وفرض حظر تجوّل.

كما انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، من قرية مسلية جنوب جنين، بعد يوم من اقتحام رافقه تفتيش للمنازل وتحقيقات ميدانية واعتداءات بالضرب على الفلسطينيين، فيما نبشت قوات الاحتلال أحد القبور في مقبرة القرية. وتمكنت طواقم الهلال الأحمر في جنين من نقل رجل يبلغ من العمر 53 عاماً جرى الاعتداء عليه بالضرب في مسلية. وفي سياق آخر، نفّذت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طاولت عدداً من الفلسطينيين.

إلى ذلك، أفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد" بأنّ مستوطنين اقتحموا فجراً قرية شلال العوجا البدوية، شمال أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، وهاجموا نشطاء ومتضامنين أجانب، قبل أن يتصدى لهم الأهالي والنشطاء ويدفعوهم إلى الهروب. من جهة أخرى، أصيب رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد نواجعة بكسور في الصدر، مساء الأربعاء، نتيجة تعرّضه للضرب على يد مستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة.