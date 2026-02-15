الضفة الغربية | الاحتلال يوسع الضمّ والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين، شملت اقتحام مناطق والاعتداء على الفلسطينيين وتخريب ممتلكات زراعية، مثل الاعتداء على شاب في واد الحج عيسى ومزارعين في ديراستيا. - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق متعددة، منها عصيرة الشمالية وبيت فوريك، ونصبت حواجز عسكرية تسببت في أزمات مرورية، واعتقلت طفلاً وفتاة. - تضمنت الاعتداءات هدم منازل فلسطينية، مثل منزل في قرية جيوس، وسرقة ممتلكات، مما زاد التوتر بين السكان.

واصل المستوطنون، اليوم الأحد، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة. وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في حديث مع "العربي الجديد"، أن مستوطنين اقتحموا صباح اليوم، منطقة واد الحج عيسى قرب بلدة عقربا جنوب نابلس، واعتدوا على شاب كان موجوداً في المكان.

وأكد مليحات أن مستوطنين اعتدوا، صباح اليوم الأحد، على المواطن عمار مثقال محمد فقها من سكان حمامات المالح قرب مدرسة المالح في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية بالضرب، ما استدعى نقله إلى مركز طوارئ عين البيضاء لتلقي العلاج، وتحويله لاحقاً إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات والرعاية الطبية اللازمة.

وفي السياق، هاجم مستوطنون مزارعين من بلدة ديراستيا غرب سلفيت أثناء عملهم في أراضيهم الواقعة في وادي قانا، بين مدينتَي سلفيت وقلقيلية، إذ شملت الاعتداءات محاولات منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ما شكل تهديداً لأمنهم وسلامتهم أثناء مزاولة أعمالهم الزراعية، بحسب مليحات. وأشار مليحات إلى استمرار أعمال التخريب من المستوطنين في منطقة خربة المراجم التابعة لبلدة دوما جنوب نابلس، إذ أقدموا على إتلاف الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية، وشنوا استفزازات متكرّرة بحق المواطن خالد داود وعائلته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم، بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وسط انتشار أمني مكثف في شوارع البلدة، بالتوازي مع استمرار المستوطنين في إطلاق مواشيهم على أراضي المزارعين في قرية المغيّر شمال شرق رام الله، ما تسبب بأضرار بالمحاصيل الزراعية وأثار القلق بين المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأنّ المستوطنين أقدموا مساء السبت، على إغلاق الطريق المؤدي إلى تجمع أبو همام رزق أبو نعيم في الخلايل المغيّر، كما اقتحموا مناطق عدّة في محافظة بيت لحم، بينها قرية الرشايدة ومنطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم، ورعوا أغنامهم في محاصيل المواطنين الزراعية، بالإضافة إلى منطقة واد سيف في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم دون أن يُبلغ عن إصابات.

كما اعتدى مستوطنون على المواطن ناصر أبو عبيد أثناء رعيه للمواشي في خربة التبان بمسافر يطا جنوب الخليل. وواصل المستوطنون هجماتهم على المواطنين في منطقة وادي أبو الحيات غرب العوجا في أريحا، إذ أطلقوا قطعانهم على أغنام المواطنين، ما ألحق أضراراً بالمزارع والمواشي، رغم تعرض الأهالي لتهجير سابق مرات عدة. ومن بين الاعتداءات أيضاً سرقة ممتلكات، إذ سرق المستوطنون مساء السبت، حصاناً للمواطن عزيز عنتري من سهل قرية دير شرف غرب نابلس، بينما حاولوا سرقة مواشي رعاة في مسافر يطا جنوب الخليل، إلّا أن الرعاة تصدوا لهم.

واقتحم مستوطنون منزل المواطن علي جمعة بدحة في الجهة الغربية من قرية دير عمار غرب رام الله دون إصابات، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال المنطقة. وشملت الاقتحامات مداهمات واعتقالات، إذ نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، عمليات اعتقال في مناطق عدّة من الضفة الغربية، بينها بلدتا عصيرة الشمالية وبيت فوريك في نابلس، إذ جرى اعتقال عدة فلسطينيين من عصيرة الشمالية، بينهم أحمد منصور ياسين، وأسامة جواد سوالمة، وصادق أسعد سوالمة، وعلي طوباسي، وعلاء علي شولي، وبلال كايد بوريني ياسين، وقيس وعرب سوالمة، وعقبة فايز شولي.

وفي بيت فوريك، شملت الاعتقالات: كنعان عادل الزلموط، أيمن عارف الحج محمد، زاهي عادل الزلموط، مصطفى ممدوح حنني، قصي إحسان مليطات، وإبراهيم عبد خلال أبو حيط مكيري. واعتقلت قوات الاحتلال مواطناً ونجليه من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وهم مجدي راتب الديك ونجلاه عدي وقصي، بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وقرى وبلدات في محافظة جنين، منها سيلة الحارثية ودير أبو ضعيف وقرى بير الباشا وبيت قاد، دون أن يبلغ عن اعتقالات، بينما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً صباح اليوم في قرية يبرود شرق رام الله، وأوقفت المركبات وفتشتها، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات طاولت طفلاً من قرية عابود غرب رام الله وهو محمد عبد المجيد (14 عاماً) وشاباً آخر من بلدة نعلين غرب رام الله، بينما اقتحمت بلدة بيرزيت وداهمت سكناً للطلبة دون تسجيل اعتقالات، واقتحمت قريتَي شقبا وقبيا غرب رام الله دون اعتقالات أو مداهمات، كما اعتقلت فتاة من رام الله.

عمليات هدم واعتداءات للمستوطنين

وهدمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، منزلاً في قرية جيوس، شرقي قلقيلية، يقطنه 17 فرداً، وتبلغ مساحته 160 متراً مربعاً، ويعود للمواطن عمار البدوي أبو شارب، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص. كما اقتحم مستوطنون منطقة تل العاصور، شرقي رام الله، بين قرية دير جرير وبلدة سلواد، من دون أن يُبلّغ عن مواجهات. كما أطلق مستوطنون أبقارهم وإبلهم في الأراضي الزراعية ومحيط منازل الفلسطينيين في منطقتي مسافر يطا جنوبي الخليل، وتحديداً في أشكارة وخربة المركز، ما تسبب في تخريب المزروعات والأشجار وإلحاق أضرار بممتلكات الأهالي.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا مركبة تعود للمواطن شداد الحمامدة في منطقة حوارة بمسافر يطا. وفي المنطقة نفسها، طردت قوات الاحتلال اثنين من النشطاء المتضامنين من خربة الفخيت في مسافر يطا، ومنعتهما من توثيق الانتهاكات المتواصلة في المنطقة، التي شهدت تصاعداً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، وطاولت مختلف التجمعات في مسافر يطا جنوبي الخليل.

في غضون ذلك، أكد المشرف العام لمنظمة "البيدر" الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين اقتحموا منطقة جبل الفحص في قرية جوريش جنوبي نابلس. كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين، فجر اليوم، تجمع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر شمال شرقي القدس، وقاموا بسرقة ثلاثة أجهزة تلفاز من منازل السكان، ما أثار حالة من الفزع والتوتر في التجمع، وفق مليحات.

