الضفة الغربية | الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس لليوم الرابع

- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة طوباس وبلدتي تياسير وعقابا، مع تحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية واعتقال نحو 250 شخصاً، أُفرج عن معظمهم لاحقاً بعد تحقيقات ميدانية. - تعاملت طواقم الإسعاف مع حوالي 170 إصابة نتيجة اعتداءات الاحتلال، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات المداهمة والاعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. - يأتي هذا التصعيد في سياق حرب الإبادة على غزة، حيث أوقع العدوان أكثر من 1000 شهيد، ويهدف إلى تهجير السكان وفرض واقع جديد في الضفة الغربية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، اقتحام مدينة طوباس وبلدتي تياسير وعقابا في محافظة طوباس والأغوار الشمالية بالضفة الغربية، وسط عمليات مداهمة واعتقال وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية. وأكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت فجر اليوم السبت من مخيم الفارعة جنوب طوباس، عقب عملية عسكرية واسعة استمرت 24 ساعة، شملت مداهمات وتفتيشات وتحقيقات ميدانية واعتقالات، كذلك فجّرت قوات الاحتلال مساء الجمعة غرفة داخل المخيم.

من جهة ثانية، تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينة طوباس وبلدتي تياسير وعقابا، مع استمرار تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، وتنفيذ اعتقالات وتفتيشات وتحقيقات ميدانية، إضافة إلى إغلاق طرق وفرض حصار على المناطق المستهدفة، وفق مصادر محلية. وبحسب المصادر، بلغ عدد حالات الاعتقال في محافظة طوباس والأغوار الشمالية منذ بدء العدوان نحو 250 حالة، أُفرج عن غالبيتها لاحقاً بعد إجراء تحقيقات ميدانية معهم.

من جهته، أكد ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني، حسان فقها، لـ"العربي الجديد"، أن طواقم الإسعاف تعاملت منذ بداية العدوان على محافظة طوباس والأغوار الشمالية مع نحو 170 إصابة نتيجة اعتداءات بالضرب، تفاوتت بين حالات نُقلت إلى المستشفيات وأخرى قُدّم لها العلاج ميدانياً. وفي سياق آخر، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم السبت عمليات مداهمة واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.

ويأتي هذا في وقت يصعّد فيه جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث شنّ أكثر من عدوان مدمر على مدن الشمال، بما فيها طوباس وجنين وطولكرم، ما أدى إلى تهجير عشرات آلاف المدنيين، بعد تدمير منازلهم وطردهم منها بالقوة ومنع عودتهم.

وأوقع العدوان على شتى مناطق الضفة أكثر من 1000 شهيد. ويتذرع الاحتلال بأن عملياته تستهدف مقاومين فلسطينيين، على الرغم من تراجع المقاومة المسلحة بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة. كذلك فإن استهداف المدنيين بصورة ممنهجة خلال الاقتحامات يشير إلى أهداف أخرى، يرجعها مراقبون إلى مسعى إسرائيلي لتهجير مزيد من السكان وفرض واقع جديد في الضفة على غرار غزة.