الضفة الغربية | الاحتلال يواصل عدوانه على المنطقة الجنوبية من الخليل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، عدوانها على المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عبر فرض حصار مشدد، ونصب حواجز عسكرية، وإغلاق طرق، إلى جانب مداهمة منازل وتنفيذ اعتقالات وتحقيقات ميدانية، وسط انتشار واسع لآلياتها العسكرية وتحويل مدارس إلى مراكز للتحقيق.

وفرضت قوات الاحتلال منع التجوّل في المنطقة الجنوبية من الخليل، مع انتشار مكثف لآلياتها العسكرية، بما فيها المدرعات، فيما حوّلت عدداً من المدارس إلى مقرات للتحقيق مع الفلسطينيين. من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه في الخليل تمكنت الليلة الماضية، من نقل خمس حالات بعد تعرضها للاعتداء بالضرب على يد جيش الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمنطقة جبل جوهر.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم والليلة الماضية، عمليات اعتقال ومداهمة لمنازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت فلسطينيين اثنين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله (وسط). كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية، واعتقلت الأسيرة المحررة سجى دراغمة من منزل ذويها في قرية تياسير، إضافة إلى اعتقال شابين من بلدة العوجا شمال أريحا، شرقي الضفة.

وأشارت المصادر إلى اعتقال شابين من بلدة دار صلاح شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وآخرين من بلدة زعترة شرق بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد منذر عباس خلال اقتحام مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة وسط الضفة، واعتقلت شاباً من بلدة سعير شمال شرق الخليل، وداهمت منزلاً ونكلت بأصحابه في قرية خرسا جنوب الخليل.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، في أثناء وجوده في مكان عمله، واعتقلت الطفل عز الدين الدمج من سكنات الجامعة العربية الأميركية في بلدة الزبابدة جنوب جنين شمالي الضفة، علماً بأنه نازح من مخيم جنين.

وفي القدس المحتلة وسط الضفة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت الليلة الماضية مع إصابة شاب (26 عاماً) بالرصاص الحي أسفل الظهر قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس.

وأكدت مصادر محلية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى اليوم الخميس، بحماية قوات الاحتلال، ونفذت جولات استفزازية وأدت طقوساً تلمودية، فيما قام مستوطنون بالغناء وأداء طقوس من أمام قبة الصخرة. كذلك استولت قوات الاحتلال على منزل المواطن مؤيد أبو حلو في بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس بقرار محكمة إداري.

وأغلق مستوطنون، فجر اليوم، الطريق المؤدي إلى تجمع خلة السدرة لبدو مخماس شمال القدس، وهو الممر الوحيد الذي يربط التجمع ببلدة مخماس. وفي مدينتي طولكرم وجنين، انتشرت قوات الاحتلال في عدد من الشوارع وألصقت ملصقات تهديد ووعيد.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مركبات للمستوطنين وشاحنات تحمل بيوتاً متنقلة موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين، تمهيداً لإعادة الاستيطان فيها.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون مساء الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال، بلدة قصرة جنوب نابلس وسط إطلاق كثيف للرصاص، حيث تصدى الأهالي لهم واندلعت مواجهات دون وقوع إصابات، في وقت كان فيه مستوطنون قد نصبوا في وقت سابق أمس، خياماً على أراضي الفلسطينيين بين قرى قصرة وتلفيت وجالود جنوب نابلس.