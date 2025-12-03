الضفة الغربية | الاحتلال يواصل اقتحام قباطية وينسحب من طوباس

- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على بلدة قباطية لليوم الثالث، مع مداهمات للمنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وإطلاق نار من طائرة أباتشي دون إصابات. - انسحبت قوات الاحتلال من طوباس وعقابا بعد يومين من العدوان، بينما نفذت عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مع إغلاق الحواجز العسكرية في رام الله بعد عملية طعن. - سجلت 2144 اعتداءً إسرائيلياً في الضفة الغربية خلال نوفمبر، شملت اعتداءات جسدية، واقتلاع أشجار، وهدم منازل، في إطار منهجية تهدف لتفريغ الأرض من أصحابها.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عدوانها على بلدة قباطية، جنوبي جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط تضييق واسع يشمل مداهمات للمنازل وإجراءات عسكرية مشددة، وحظراً للتجوّل، فيما انسحبت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، من مدينة طوباس، شمالي الضفة، ومن بلدة عقابا، شمالي المدينة، بعد يومين من العدوان.

وأكد رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة لـ"العربي الجديد"، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على بلدة قباطية لليوم الثالث على التوالي، وتداهم عدداً من المنازل، وتنفذ تحقيقات ميدانية، وفرض حظر للتجوّل حتى إشعار آخر، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية. وأشار زكارنة إلى أن طائرة مروحية من طراز "أباتشي" تطلق النار بين الحين والآخر في مناطق مفتوحة دون التبليغ عن وقوع إصابات.

إطلاق نار من طائرة للاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدة قباطية بجنين، تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة منذ الليلة الماضية. pic.twitter.com/EIjaOY62Qu — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 3, 2025

من جانب آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت فجر اليوم من مدينة طوباس ومن بلدة عقابا، شمالي المدينة، بعد عدوان استمر يومين، وهو الاقتحام الثاني خلال أسبوع لطوباس وعدد من بلدات محافظة طوباس. في سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.

على صعيد آخر، تأخر عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين عن العودة إلى منازلهم بعدما أغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية المقامة على مداخل رام الله حتى وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، عقب عملية طعن قرب مستوطنة "عطيرت" المقامة على أراضي رام الله، أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح، واستشهد خلالها الشاب محمد رسلان أسمر، من بلدة بيت ريما، شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

2144 اعتداء إسرائيلياً في الضفة الغربية خلال نوفمبر

إلى ذلك، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2144 اعتداءً خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته. وأوضح شعبان، في تقرير الهيئة الشهري الذي صدر اليوم الأربعاء بعنوان "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أنّ جيش الاحتلال نفذ 1523 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 621 اعتداءً، مشيراً إلى أن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بـ360 اعتداءً، والخليل بـ348 اعتداءً، وبيت لحم بـ342 اعتداءً، ونابلس بـ334 اعتداءً.

وبيّن شعبان أن الاعتداءات تنوّعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تُغلق فيه قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الأمن"، بينما يجري تمكين المستوطنين من التوسع بداخلها. وقال شعبان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنّ هذه الانتهاكات المتصاعدة "تؤكد أنّ ما يجري ليس حوادث متفرقة، بل منهجية منظّمة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها، وفرض نظام استعماري عنصري متكامل".