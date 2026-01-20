- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس، وهدمت منشآت داخله، في تصعيد يستهدف الوكالة وعملها في المدينة. - تواصل قوات الاحتلال عدوانها في الخليل وبيت لحم، حيث نفذت عمليات اقتحام واعتقالات، واحتجزت شباناً في ساحة المهد، مما أدى إلى إصابة شابين. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات وتهجيراً، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين في نابلس وجنين، وأغلقت مدخل قرية برقا، وأجبرت 20 عائلة بدوية على مغادرة تجمع شلال العوجا.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهدمت منشآت داخل مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار العدوان على المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن اعتداءات أخرى في مناطق متفرقة من الضفة، وتهجير عائلات بدوية من قبل المستوطنين.

وأفادت محافظة القدس، في بيان لها، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة جرافات، اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وأعلنت مصادرة المكان. وأشارت محافظة القدس إلى أن آليات الاحتلال هدمت لاحقاً مكاتب متنقلة داخل حرم مبنى "أونروا"، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الوكالة وعملها في القدس.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي عدوانها على المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، حيث نفّذت عمليات اقتحام ومداهمات واعتقالات، إلى جانب تحقيقات ميدانية وتحطيم محتويات محال تجارية، واحتجاز عدد من رجال العشائر لفترة من الوقت، ومواصلة إغلاق طرق وتشديد الإجراءات.

إلى ذلك، أكّد منسق فصائل العمل الوطني محمد الجعفري في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجر اليوم الثلاثاء، ودهمت عدداً من المنازل وفتّشتها، واحتجزت مجموعة من الشبان في ساحة المهد التي حوّلتها إلى مركز تحقيق ميداني، قبل الإفراج عن عدد منهم واعتقال آخرين، ثم الانسحاب. واعتبر الجعفري أن تحويل ساحة المهد إلى مركز تحقيق ميداني بعد أعياد الميلاد، يشكّل استفزازاً واستهدافاً لرمزية المكان الدينية.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه في بيت لحم تعاملت مع إصابة شابين فلسطينيين جراء تعرّضهما للضرب المبرح في ساحة المهد، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى. وفي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، إضافة إلى مخيم بلاطة شرقاً، ومخيم العين غرباً، ونفّذت مداهمات واعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين شمالي الضفة، واعتقلت ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم، وفق مصادر محلية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء ومساء أمس الاثنين، عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، فيما شدّدت صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية شمال مدينة رام الله وسط الضفة، ما أعاق تنقل الفلسطينيين وحركتهم.

وأمس الاثنين، أُصيب طفل فلسطيني بجروح في كتفه بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس، بحسب مصادر محلية. كما أغلقت قوات الاحتلال، يوم الاثنين، المدخل الوحيد المؤدي إلى قرية برقا شرق رام الله عبر نصب بوابة حديدية وإغلاقها بالكامل، ما أدّى إلى عزل القرية عن محيطها.

على صعيد آخر، أكّد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن 20 عائلة فلسطينية من عائلات الزايد اضطرت مساء الاثنين إلى تفكيك منازلها وبركساتها ومغادرة تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، نتيجة تصاعد مضايقات المستوطنين واعتداءاتهم، في إطار سياسة تهجير قسري تستهدف التجمعات البدوية.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مساء الاثنين خربة المراجم التابعة لأراضي قرية دوما جنوب نابلس، وحاولوا الاعتداء على الفلسطينيين، الذين تصدوا لهم. واقتحم مستوطنون، برفقة نائب رئيس بلدية الاحتلال أرئيه كينغ، أمس الاثنين، قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، في محاولة للاستيلاء على أرض في الجهة الغربية من القرية.