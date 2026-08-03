- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل ومنشآت في الضفة الغربية، بما في ذلك قرية كفر مالك وبيت دجن، مع إصدار إخطارات هدم في مناطق أخرى، في ظل توسع استيطاني متزايد. - أغلقت قوات الاحتلال جمعية خيرية في نابلس واعتقلت أفراداً مرتبطين بها، مع استمرار الاقتحامات والاعتقالات في مناطق مثل طولكرم، مما يؤثر على الخدمات الإنسانية المقدمة. - تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك هدم وإغلاق نبع الحمة وشق طرق استيطانية جديدة، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً ومنشآت وأخطرت بهدم أخرى في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، كما أغلقت جمعية خيرية في مدينة نابلس، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين. وهدمت قوات الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء ومزرعة خيل في قرية كفر مالك شرق رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب ما أكده الناشط والصحافي جهاد القاق لـ"العربي الجديد".

وقال القاق: "إن قوة عسكرية إسرائيلية برفقة ثلاث جرافات وآليات اقتحمت عند الساعة السابعة صباحاً منطقة جبل العاصور جنوب كفر مالك، وباشرت بهدم منزل قيد الإنشاء تبلغ مساحته 140 متراً مربعاً، إضافة إلى مزرعة خيل بمساحة 460 متراً مربعاً، تعودان للمواطن خير بعيرات".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي ذكرها الناشط والصحافي جهاد القاق لتسريع عملية هدم مزرعة الخيل؟ ما هي الخدمات الخيرية التي كانت تقدمها جمعية "أيدي جيل المستقبل" قبل إغلاقها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح القاق أنّ سلطات الاحتلال كانت قد سلّمت صاحب المنزل قبل نحو عامَين قراراً بوقف البناء بذريعة وقوع الموقع ضمن المناطق المصنفة "ج" وبحجة عدم الترخيص، قبل أن تنفذ عملية الهدم اليوم. وأشار إلى أن قوات الاحتلال سمحت بإخراج الخيول من المزرعة، فيما بقيت المعدات والمستلزمات داخلها قبل هدمها بالكامل. ولفت إلى أن بؤرة استيطانية أُقيمت قبل نحو شهر في منطقة العاصور القريبة من الموقع، وأن المستوطنين اعتادوا رعي أغنامهم بمحاذاة مزرعة الخيل، معتبراً أن وجود البؤرة الاستيطانية سرّع تنفيذ عملية الهدم.

ومن جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن شرق نابلس شمالي الضفة الغربية فجراً، وهدمت منشأتَين زراعيتَين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة السهل الغربي. وفي بيت لحم جنوبي الضفة، أخطرت قوات الاحتلال، أمس الأحد، بهدم سبعة منازل في بلدة نحالين غرب المحافظة. وتوازياً، أكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أخطرت، مساء الأحد، بهدم منشآت قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، كما قامت بتصوير عدد من المباني السكنية في محيط الحاجز. وفي جنين شمالي الضفة الغربية، وزّعت قوات الاحتلال إخطارات هدم لعدد من المنشآت في محيط دوار البادية شرق المدينة، بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة.

قوات الاحتلال تغلق جمعية خيرية في نابلس

إلى ذلك، أفادت مصادر لـ"العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال أغلقت، فجر اليوم، جمعية "أيدي جيل المستقبل" الخيرية في مدينة نابلس، بعد اقتحام مقرها وتفتيشه وإغلاقه باللحام. وأكدت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أنّ الاحتلال علّق قراراً يقضي بإغلاق الجمعية لمدة شهرَين، مشيرة إلى أن الجمعية تقدم خدمات خيرية تشمل كفالة الأيتام، والمساعدات الغذائية والطبية والعينية والمالية للعائلات المحتاجة.

قوات الاحتلال أغلقت جمعية "أيدي جيل المستقبل" الخيرية في نابلس بعد اقتحام مقرها وتفتيشه وإغلاقه باللحام

وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ رئيس الهيئة الإدارية للجمعية ماجد طبيلة، وعضو الهيئة الإدارية عدنان جعارة، معتقلان منذ 18 يونيو/ حزيران الماضي، لافتة إلى أن اقتحام الجمعية هو الرابع خلال الشهرَين الأخيرَين. وفي نابلس أيضاً، داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في محيط مستشفى نابلس التخصصي، وفتشت عدداً من المنازل وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل الشاب إسلام حسين الكيلاني.

أما في طوباس شماليّ الضفة الغربية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا بعدد من الدوريات، وداهمت منزلاً وفتشته، دون أن يُبلغ عن اعتقالات. في حين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أربعة فلسطينيين من ضاحية اكتابا وبلدة بلعا شرق طولكرم، شمالي الضفة. في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية دير غزالة شمال شرق جنين، وأقامت حاجزاً عسكرياً ونكلت بعدد من الشبان.

تواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة

وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية، أفاد مدير منظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، بأن مجلس المستوطنات الإسرائيلي شرع بأعمال هدم وإغلاق نبع الحمة في الأغوار الشمالية الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو المصدر الرئيسي للمياه لسكان المنطقة وللثروة الحيوانية، محذراً من أنّ إغلاقه يهدد حياة الأهالي ويفاقم معاناتهم في ظل اعتمادهم المباشر عليه لتأمين احتياجاتهم اليومية وسقي مواشيهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل أعمال التجريف وشق طرق استيطانية جديدة في سهل قرية أودلا جنوب شرق نابلس، ضمن مخططات التوسع الاستيطاني الهادفة إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض. ولفت مليحات أيضاً إلى أن مستوطنين جلبوا، مساء الأحد، كرفانات استيطانية في البؤرة المقامة بين بلدتَي عقربا ومجدل بني فاضل جنوب شرق نابلس.

وفي سلفيت شمالي الضفة، اقتحم مستوطنون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية داخلها. وفي القدس، قالت محافظة القدس إنّ مجموعة من المستوطنين اعتدت على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة، من خلال إلقاء الحجارة والبصق على مدخلها بشكل جماعي، كما اعتدى مستوطنون على سائق حافلة في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.