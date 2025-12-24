- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد مالك سالم في قرية بزاريا شمال غربي نابلس، بعد اقتحامها للقرية برفقة جرافة عسكرية، وذلك بعد ستة أشهر من استشهاده بزعم تنفيذه عملية قرب بيت لحم. - نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات في مخيم عسكر القديم وبلدة بيت إيبا، مما أدى إلى إصابة شاب وشابة وفتى، وعرقلة عمل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني. - مستوطنون تسببوا في نفوق خمسة رؤوس من الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم، بعد رشهم مبيدات سامة على أراضي الفلسطينيين.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد مالك سالم في قرية بزاريا شمال غربي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق، أسفرت عن إصابات واعتقالات. وأكد الرئيس السابق لمجلس قروي بزاريا، تيسير سفاريني، لـ"العربي الجديد"، أنّ جيش الاحتلال اقتحم قرية بزاريا شمال غربي نابلس، فجر اليوم الأربعاء، برفقة جرافة عسكرية، وحاصر منزل والد الشهيد مالك سالم (24 عاماً)، وشرع بهدمه، قبل أن ينسحب من القرية بعد إتمام الهدم صباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل عائلة الشهيد سالم عند استشهاده، بزعم تنفيذه عملية قرب بيت لحم قبل ستة أشهر، برفقة الشاب محمود عابد واحتجزت جثمانيهما، وأخطرت العائلة بهدم المنزل، ما اضطرها إلى إخلائه.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرقي نابلس، وبلدة بيت إيبا غربيها، فجر اليوم، ونفذت مداهمات للمنازل واعتقالات. وفي السياق ذاته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب وشابة وفتى في مخيم عسكر القديم، جراء اعتداء قوات الاحتلال بالضرب عليهم، وجرى نقلهم إلى المستشفى. كما أفاد الهلال الأحمر بتعرّض طواقمه للاعتداء وعرقلة عملها أثناء تغطية اقتحام مخيم عسكر القديم، ومنعها من العمل بحرية، ما أدى إلى تضرر في هيكل مركبة إسعاف.

وبالتزامن، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم وليل أمس الثلاثاء، مداهمات للمنازل وتفتيشها، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحام مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أنّ مستوطنين تسببوا، أمس الثلاثاء، في نفوق خمسة رؤوس من الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد رشهم مبيدات سامة على أراضي الفلسطينيين شمالي القرية، ما أدى إلى نفوق الأغنام عقب رعيها في تلك الأراضي.