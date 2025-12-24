الضفة الغربية | الاحتلال يهدم منزل عائلة شهيد ومستوطنوه يحرقون آخر

- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل عائلة الشهيد مالك سالم في قرية بزاريا بعد اتهامه بتنفيذ عملية قرب بيت لحم، واحتجزت جثمانه وأخطرت العائلة بإخلاء المنزل. - شهدت الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابات واعتداءات على طواقم الهلال الأحمر، واعتداءات المستوطنين تسببت في نفوق أغنام في قرية كيسان. - تصاعدت الاعتداءات بإحراق مستوطنين منزلاً في قرية المزرعة الشرقية وكتابة شعارات عنصرية، وهدم منزلين في جبل المكبر، واقتحام المسجد الأقصى، ومضايقات في تجمع شلال العوجا البدوي.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد مالك سالم في قرية بزاريا شمال غربي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق، أسفرت عن إصابات واعتقالات. وأكد الرئيس السابق لمجلس قروي بزاريا، تيسير سفاريني، لـ"العربي الجديد"، أنّ جيش الاحتلال اقتحم قرية بزاريا شمال غربي نابلس، فجر اليوم الأربعاء، برفقة جرافة عسكرية، وحاصر منزل والد الشهيد مالك سالم (24 عاماً)، وشرع بهدمه، قبل أن ينسحب من القرية بعد إتمام الهدم صباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل عائلة الشهيد سالم عند استشهاده، بزعم تنفيذه عملية قرب بيت لحم قبل ستة أشهر، برفقة الشاب محمود عابد واحتجزت جثمانيهما، وأخطرت العائلة بهدم المنزل، ما اضطرها إلى إخلائه.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرقي نابلس، وبلدة بيت إيبا غربيها، فجر اليوم، ونفذت مداهمات للمنازل واعتقالات. وفي السياق ذاته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب وشابة وفتى في مخيم عسكر القديم، جراء اعتداء قوات الاحتلال بالضرب عليهم، وجرى نقلهم إلى المستشفى. كما أفاد الهلال الأحمر بتعرّض طواقمه للاعتداء وعرقلة عملها أثناء تغطية اقتحام مخيم عسكر القديم، ومنعها من العمل بحرية، ما أدى إلى تضرر في هيكل مركبة إسعاف.

وبالتزامن، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم وليل أمس الثلاثاء، مداهمات للمنازل وتفتيشها، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحام مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أنّ مستوطنين تسببوا، أمس الثلاثاء، في نفوق خمسة رؤوس من الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد رشهم مبيدات سامة على أراضي الفلسطينيين شمالي القرية، ما أدى إلى نفوق الأغنام عقب رعيها في تلك الأراضي.

مستوطنون يحرقون منزلاً شمالي رام الله وشط الضفة

إلى ذلك، أحرق مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، منزلاً في قرية المزرعة الشرقية شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد جديد لاعتداءاتهم، بالتزامن مع عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال في القدس المحتلة، واقتحامات نفذها مستوطنون للمسجد الأقصى. وأكد المسعف محمد ملش من إسعاف المزرعة الشرقية، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين هاجموا فجراً منزل المواطن جدال قدور، المغترب في الولايات المتحدة الأميركية، وهو منزل غير مأهول يقع على أطراف القرية، وأضرموا النار فيه، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه. وأشار ملش إلى أن الأهالي اكتشفوا الاعتداء صباح اليوم، وعثروا على شعارات عنصرية خطها المستوطنون باللغة العبرية على جدران المنزل.

وعلى صعيد منفصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، اليوم، منزلين في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، يعودان للشقيقين محمود ووسيم مشاهرة. إلى ذلك، اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت جولات استفزازية وأدت طقوساً تلمودية.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا، صباح اليوم، تجمّع شلال العوجا البدوي شمالي مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وأطلقوا مواشيهم أمام بيوت المواطنين بشكل متعمّد، في خطوة هدفت إلى مضايقة الأهالي.