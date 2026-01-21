الضفة الغربية | الاحتلال يهدم منزلين واعتداءات للمستوطنين

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، حيث هدمت منزلين في قريتي شقبا وشبتين غرب رام الله بحجة عدم الترخيص، وواصلت عدوانها في الخليل بإقامة حواجز واعتقالات. - اقتحمت قوات الاحتلال قرية عجة جنوب جنين، واعتقلت الصحافي علي دار علي، واعتدت على شاب في نابلس، وأصابت طفلاً في مخيم قلنديا. - نفذ المستوطنون اعتداءات في جنوب نابلس، حيث أحرقوا ثلاث جرافات ومركبة ومعدات في قرية عوريف.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء منزلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، خلال عمليات هدم واقتحامات واعتقالات واسعة، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق مختلفة، بينها إحراق مركبة وجرافات جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت صباح اليوم الأربعاء، بهدم منزلين في قريتي شقبا وشبتين غرب رام الله. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين بعدد من الآليات العسكرية، برفقة جرافات، قبل أن تنفذ عمليتي الهدم، بحجة عدم الترخيص.

وفي سياق آخر، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي عدوانها على المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث تقيم حواجز عسكرية، وتغلق طرقاً، وتدهم منازل، وتنفذ اعتقالات وتحقيقات ميدانية، وسط وجود عسكري مكثف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عجة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودهمت عشرات المنازل، وفتشت محتوياتها، ودققت في هويات الفلسطينيين، واحتجزت عدداً منهم، وأجرت تحقيقات ميدانية. واعتقلت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، الصحافي في تلفزيون فلسطين الرسمي علي دار علي، عقب استدعائه لمراجعة مخابراتها، علماً بأنه من قرية برهام شمال رام الله.

إلى ذلك، أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، أمس الثلاثاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في عينه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. وفي حادثة أخرى، أصيب شاب برضوض، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب على حاجز دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء، مدير نادي الأسير في مدينة القدس المحتلة ناصر قوس، من منزله في البلدة القديمة، فيما سلّمت الشقيقين آدم وأمير الرشق قراراً يقضي بإبعادهما عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

وعلى صعيد إرهاب المستوطنين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا اليوم الأربعاء ثلاث جرافات ومركبة ومعدات تابعة لكسارة لصناعة حجر البناء في قرية عوريف جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.