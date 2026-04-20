الضفة الغربية | الاحتلال يهدم منزلاً وينفذ اعتقالات في مناطق عدة

- تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس: شهدت المنطقة هدم منزل في ترقوميا وإزالة ركام المنازل في حي البستان بسلوان، واقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. - اعتقالات ومداهمات واسعة: شملت اعتقال 80 فلسطينيًا في الضفة الغربية، مع تركيز على بيت أمر وعنبتا، حيث تم تخريب المنازل وتعطيل الدوام المدرسي. - اعتداءات على الأراضي والمواطنين: تضمنت تجريف أراضٍ زراعية وتدمير خطوط مياه لإقامة طريق استيطاني، وإصابات بالرصاص الحي واعتداءات على الطواقم الطبية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزلاً في بلدة ترقوميا غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية، بينما نفذت عمليات اعتقال ومداهمات واسعة طاولت عشرات الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية "العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال شرعت صباح اليوم، بهدم منزل مكوّن من طابقين في منطقة شعب البير ببلدة ترقوميا غربي الخليل، بحجة عدم الترخيص، يعود لعائلة جعافرة، ما يهدد بتشريد سكانه.

إلى ذلك، أكدت محافظة القدس أن جرافات بلدية الاحتلال شرعت صباح اليوم بإزالة ركام المنازل التي هُدمت خلال الأسابيع الماضية في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك. وتزامن ذلك مع اقتحام 96 مستوطناً بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى من باب المغاربة، فيما دخل 39 آخرون تحت مسمّى "السياحة"، بحسب إعلام محافظة القدس، وذلك خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

من جانب آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال اقتحمت صباحاً، مدخل قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، وبدأت بأعمال تجريف داخل أراضي المزارعين، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالأراضي الزراعية. إلى ذلك، أوضح مليحات أن قوات الاحتلال اعتقلت إياد أحمد عيسى رشايدة، ومحمد أحمد محمد رشايدة، خلال اقتحامها منطقة حصاصة عرب الرشايدة جنوب شرقي بيت لحم، جنوبي الضفة، بالتزامن مع تنفيذ تدريبات عسكرية في المنطقة صباحاً، الأمر الذي أثار حالة من التوتر والخوف بين السكان.

وفي القدس، أكدت مصادر محلية أن عشرات الطلبة مُنعوا صباحاً من الوصول إلى مدارسهم، بسبب إغلاق حاجز الشياح، إضافة إلى أزمة مرورية خانقة عند حاجز الشيخ سعد في بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس. في سياق آخر، أكد مسؤول ملف الاستيطان في طوباس والأغوار معتز بشارات في تصريح صحافي، أن جرافات الاحتلال دمّرت خطوطاً ناقلة للمياه في منطقة بئر المعيار شرقي بلدة طمون، جنوبي طوباس شمالي الضفة، بعد اقتحام المنطقة برفقة جرافة عسكرية. وأشار بشارات إلى أن الاحتلال يواصل أعمال التجريف في الأراضي بهدف شق طريق استيطاني بطول 22 كيلومتراً، يمتد من حاجز عين شبلي شرقي نابلس، حتى حاجز تياسير العسكري شرقي طوباس، مروراً بقرية عاطوف.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن قوات الاحتلال شنت منذ مساء الأحد وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، طاولت ما لا يقل عن 80 مواطناً، بينهم أطفال وأسرى سابقون. وأوضح النادي أن الحملة تركزت في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، حيث جرى اعتقال والتحقيق مع أكثر من 60 مواطناً، مشيراً إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 2000 حالة.

وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال واصلت عدوانها العسكري في بلدة عنبتا شرقي طولكرم، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طاولت عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأسرى المحررين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وتخريب محتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب. كما استولت قوات الاحتلال على منزل المواطن شوكت عبد الدايم في عنبتا، وحولته إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق الميداني، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم تعطيل الدوام المدرسي في البلدة بسبب استمرار الاقتحام.

وفي نابلس، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر 33 عاماً برصاص حي في الفخذ في حي رفيديا في مدينة نابلس، بعدما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليه لبعض الوقت. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حي رفيديا، تبعتها آليات عسكرية، وأطلقت الرصاص الحي، وداهمت بناية سكنية في حي المخفية وفتشت منازلها. وأصيب شاب فلسطيني من مخيم جنين برصاص الاحتلال في قرية كفر كود غربي جنين، فيما أصيب فتيان من بلدة يطا جنوبي الخليل برصاص حي قرب المدخل الشمالي لمدينة الخليل، ووصفت إحدى الإصابتين بالخطيرة. كما هاجم مستوطنون، مساء الأحد، مركبة إسعاف قرب حاجز زعترة جنوبي نابلس، وحطموا زجاجها الأمامي أثناء توجهها إلى المستشفى.