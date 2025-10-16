الضفة الغربية | الاحتلال يهدم منزلاً في المغير ويشن حملة اعتقالات

- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في قرية المغير شمال شرق رام الله، بحجة وقوعه في منطقة مصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، مما أدى إلى مواجهات مع الأهالي دون إصابات. - اقتحمت قوات الاحتلال مناطق في مسافر يطا، حيث دمرت محتويات المساكن والكهوف، وأصدرت أوامر بمصادرة أراضٍ في عزون وجيوس لشق طريق استيطاني وإقامة جدار فاصل. - نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال في الضفة الغربية، شملت مدير هيئة الجدار والاستيطان مراد شتيوي ورئيس بلدية سلواد رائد حامد ونجله.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلاً في قرية المغير، شمال شرقي رام الله، بينما نفذت عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت منزل المواطن موسى وجيه أبو عليا، بحجة وقوعه في منطقة مصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، رغم أنه مبني منذ أكثر من عشرين عاماً.

وأكد أبو نعيم أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وجرافتان شاركت في عملية الهدم، فيما اندلعت مواجهات مع الأهالي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

تغطية صحفية| جرافة الاحتلال تهدم منزلاً في قرية المغير شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/x95D6l7JRI — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) October 16, 2025

وفي مسافر يطا، جنوبي الضفة، أفاد الناشط أسامة مخامرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم خربة اصفي وكسرت محتويات المساكن والكهوف، كما داهمت خلال الليلة الماضية قرية التوانة وعبثت بمنازل الأهالي.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر عسكرية بمصادرة ثلاث دونمات و712 متراً من أراضي بلدة عزون في قلقيلية، شمالي الضفة، لشق طريق استيطاني، إلى جانب أمر آخر بمصادرة 21 دونماً و307 أمتار من أراضي عزون وجيوس لإقامة جدار فاصل حول مستوطنة "تسوفيم".

وفي سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت مدير هيئة الجدار والاستيطان في شمال الضفة مراد شتيوي بعد اقتحام منزله في كفر قدوم، شرق قلقيلية، ورئيس بلدية سلواد، شرق رام الله، رائد حامد ونجله، في حين انسحبت قوات الاحتلال من عدة أحياء في نابلس وجنين بعد مداهمة منازل واعتقال عدد من الشبان.