- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل ومنشآت وآبار مياه في الضفة الغربية، بما في ذلك منزلين في مسافر يطا وأم الخير، وعمليات ردم لآبار مياه في سهل البقيعة، مما أثر على حياة العديد من العائلات الفلسطينية. - شهدت مناطق مختلفة اعتداءات من المستوطنين، حيث تعرض شاب من بلدة حارس للضرب، وتم تخريب بيوت بلاستيكية زراعية في نابلس، بالإضافة إلى وضع أسلاك شائكة في أراضٍ زراعية شمال رام الله. - نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في مناطق متعددة من الضفة الغربية، مما يزيد من التوترات والضغوط على السكان الفلسطينيين.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منازل ومنشآت وآبار مياه، إلى جانب تنفيذ عمليات دهم واعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع اعتداءات للمستوطنين. وقال الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد": "إن آليات الاحتلال هدمت منزل المواطن أسامة عيسى مسعف في منطقة الديرات بمسافر يطا جنوب الخليل، وتبلغ مساحة المنزل 230 متراً مربعاً، وهو يؤوي عائلتين مكونتين من 12 فرداً، إضافة إلى ردم بئر مياه بسعة 200 كوب".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي الفلسطيني نتيجة اعتداءات المستوطنين؟ ما هي المناطق في الضفة الغربية التي شهدت عمليات هدم واعتقال اليوم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشار مخامرة إلى أن قوات الاحتلال هدمت كذلك منزلاً ومطبخاً للمواطن عمار الهذالين في تجمع أم الخير، وهما مبنيان من الطوب والصفيح، وتبلغ مساحتهما 60 متراً مربعاً. كما أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، في تصريح صحافي، بأن ما تسمى سلطة المياه الإسرائيلية يرافقها جيش الاحتلال، نفذت عملية ردم وتدمير بئر مياه ارتوازي يعود للمواطنين صالح ناجي بني عودة وأحمد عبيسي في منطقة وادي الذرة - الرأس الأحمر في سهل البقيعة بالأغوار الفلسطينية بالضفة الغربية، مشيراً إلى أن البئر تقع ضمن أراضٍ مصنفة "ب"، وفق اتفاقية أوسلو.

وفي سلفيت، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب من بلدة حارس جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب، وجرى نقله إلى المستشفى. إلى ذلك أفادت مصادر محلية باقتحام مستوطنين مسلحين، برفقة شاحنة محملة بمكعبات إسمنتية، الطريق الواصل بين حي الطيرة بمدينة رام الله وقرية عين قينيا غرب رام الله، وبدأوا بأعمال تجريف.

إلى ذلك قال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لـ"العربي الجديد": "إن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً على مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله"، مشيراً إلى أن مستوطنين قاموا بوضع أسلاك شائكة في أرض المواطن نضال ربيع شمال القرية صباح اليوم.

من جانبه، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين هاجموا، اليوم الثلاثاء، بلدة قرية جنوب نابلس، وأقدموا على تخريب عدد من البيوت البلاستيكية الزراعية الواقعة على الشارع الرئيسي، والتي تعود إلى جمعية "أرض وزرع التعاونية"، موضحاً أن الاعتداء ألحق أضراراً بالمرافق الزراعية، في استمرار للهجمات التي تستهدف القطاع الزراعي الفلسطيني ومصادر رزق المزارعين.

وأكد مليحات أن مستوطناً، بحماية قوات الاحتلال، اقتحم محيط منازل المواطنين في خربة الخرابة، شرق بلدة السموع، جنوب الخليل، وتجول في محيط منازل السكان تحت حماية قوات الاحتلال، في اعتداء جديد يهدف إلى ترهيب الأهالي والتضييق عليهم، ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف التجمعات الفلسطينية في مسافر يطا ومحيطها. وفي سياق منفصل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء والليلة الماضية، عمليات دهم لمنازل واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت اعتقال عدد من الفلسطينيين.