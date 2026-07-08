الضفة الغربية | الاحتلال يهدم منازل تزامناً مع اعتداءات للمستوطنين

- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم في القدس والخليل، بما في ذلك هدم بناية سكنية في صور باهر ومنزل في إذنا، وأجبرت المقدسي أحمد العباسي ونجله على هدم منزليهما ذاتياً في سلوان، وأصدرت قراراً بإبعاد المقدسي عرين الزعانين عن المسجد الأقصى. - أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في نابلس وهاجموا مركبات المواطنين في رام الله، مما أدى إلى أضرار مادية، ووضعوا مواشيهم في أراضٍ زراعية، مما أدى إلى مواجهات مع الأهالي. - أجبرت قوات الاحتلال سكان خربة اسعيد في جنين على الإخلاء وأغلقت الطرق في الأغوار الشمالية، مما أدى إلى محاصرة العائلات وتدمير خطوط المياه، واعتدت على المواطنين في الخليل وبيت لحم.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات هدم منازل في الضفة الغربية بما فيها القدس، تزامناً مع اعتداءات نفذها مستوطنون، إلى جانب اقتحامهم المسجد الأقصى. وبحسب مركز معلومات وادي حلوة المقدسي، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية مكونة من أربع شقق في بلدة صور باهر في القدس، تعود للمواطن فؤاد عوض الله، بعد اقتحام البلدة برفقة جرافات.

وفي بلدة سلوان جنوبي القدس، شرع المقدسي أحمد العباسي ونجله زيد بهدم منزليهما ذاتياً، عقب تلقيهما قراراً نهائياً من سلطات الاحتلال يلزمهما بتنفيذ الهدم قبل التاسع من يوليو/ تموز الجاري، إذ تبلغ مساحة المنزلين نحو 160 متراً مربعاً، ويقطنهما أحمد العباسي وعائلته، ونجله زيد وعائلته، وفق محافظة القدس. في حين هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد هاشم البطران في بلدة إذنا غربي الخليل.

كما أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بإبعاد المقدسي عرين الزعانين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتمديد إلى ستة أشهر، رغم أنه مبعد عن المسجد منذ أشهر، بحسب محافظة القدس. وفي المسجد الأقصى، أدى مستوطنون طقوساً تلمودية شملت ما يسمى بـ"السجود الملحمي" في منطقة الرواق الشرقي، تزامناً مع اقتحام العشرات منهم باحات المسجد الأقصى، وفق مصادر محلية.

وفي محافظة نابلس، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة شرقي قرية قريوت، بعد الاستيلاء على منازل وبركسات زراعية تعود للمواطنين، كما أطلقوا أغنامهم قرب منازل المواطنين في منطقة رأس العين ببلدة قصرة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الرئيس بين قريتي رمون ودير دبوان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها، كما حطموا مركبة أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه أثناء مروره عبر طريق مرج سيع بين المغير وأبو فلاح، بحسب مصادر محلية، في وقت اندلعت مواجهات خلال تصدي الأهالي لهجوم للمستوطنين على الطريق ذاته.

كما وضع مستوطنون أبقارهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة وادي الزيتون بقرية أم صفا شمال غربي رام الله، وأطلق آخر مواشيه في جبل تل العاصور شرقي رام الله، فيما اقتحم مستوطنون أطراف قرية جمّالا غربي رام الله، كما اقتحموا تجمع عرب الكعابنة شرقي رام الله، في إطار اعتداءات متكررة تستهدف التجمعات البدوية.

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وفي محافظة جنين، أجبرت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين سكان خربة اسعيد التابعة لبلدة يعبد على إخلاء منازلهم، بعد اقتحام الخربة والاعتداء على سكانها، وإجبار العائلات الأربع المقيمة فيها على مغادرتها.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، في تصريح صحافي، بأن قوات الاحتلال والمستوطنين أغلقوا الطريق المؤدي إلى تجمع الرأس الأحمر، ما أدى إلى محاصرة 38 عائلة، ودمروا خطوط مياه في الرأس الأحمر والمعيار وشرقي قرية العقبة، وصادروا شاحنة في منطقة دباب الهوش، إلى جانب تجريف أراضٍ زراعية شرق عاطوف والرأس الأحمر، واقتحام تجمع سمرا ومحاولة سرقة ممتلكات السكان.

وفي محافظة الخليل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين قطعوا أشجار زيتون في وادي اجحيش، ومدوا خط مياه من مستوطنة "متسبي يائير" إلى البؤرة المقامة قرب خربة الحلاوة في مسافر يطا، وهاجموا المواطنين في منطقة حوارة شرقي يطا تحت حماية جيش الاحتلال، ما أسفر عن وقوع إصابات واحتجاز عدد من المواطنين، كما هاجموا الأهالي في خربة أم الخير، فيما تواصل جرافات الاحتلال شق شارع استيطاني وصل إلى أطراف خلة أبو صلاح وامتد نحو منطقة عينون.

وفي بيت لحم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ عند حاجز 300، وقدمت الإسعافات اللازمة للمصاب، قبل أن تجبرها قوات الاحتلال على نقله إلى الحاجز، حيث اعتقلته من داخل سيارة الإسعاف. وفي سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.