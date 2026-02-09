الضفة الغربية | الاحتلال ينفذ مداهمات واعتقالات شملت زوجة أسير

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية، شملت اعتقال وفاء أبو غلمي وذكرى رأفت ناصر، وتدمير محتويات المنازل وسرقة أموال في قرى مثل الطيبة والمغير وشقبا. - في نابلس والخليل، استمرت الاعتقالات والمداهمات مع مصادرة مركبات وإطلاق الغاز المسيل للدموع في بلدة الخضر ببيت لحم، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين بالاختناق. - في القدس، اقتحمت شرطة الاحتلال منطقة العين الفوقا بسلوان، ونفذت جرافات المستوطنين أعمال حفر في برقا، مع تنفيذ عمليات هدم في خربة الميتة ونعلين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طاولت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ترافقت مع مداهمات للمنازل ومحال تجارية. وبحسب مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال وفاء يوسف أبو غلمي، زوجة الأسير عاهد أبو غلمي، بعد مداهمة منزلها في حي الطيرة بمدينة رام الله، كما اعتقلت الشقيقين رائف ورمزي عبد الله خوري عقب اقتحام منزليهما في قرية الطيبة شرقي رام الله.

وخلال اقتحام قرية المغير شرقي رام الله، ليل أمس الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف محمد نعسان بعد مداهمة محله التجاري، فيما دهمت القوات منزلاً آخر في القرية وحطمت وخربت محتوياته، وأفاد أصحابه بتعرضهم لسرقة مبالغ مالية بعد تفتيشه. وعادت قوات الاحتلال لاقتحام القرية صباح اليوم، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المنازل في المناطق الشرقية من القرية، بحسب مصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا غربي رام الله ليل أمس، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ونصبت حاجزاً عسكرياً دون الإبلاغ عن اعتقالات. واعتقل جيش الاحتلال المواطنة ذكرى رأفت ناصر من قرية دير شرف غربي نابلس، والشقيقين محمد ورأفت الجبعي من محيط المستشفى العربي بمدينة نابلس، إضافة إلى اعتقال الشاب خالد استيتية بعد مداهمة منزله في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وصادرت عدداً من المركبات واعتقلت أحد الشبان. واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين فجر اليوم، كلاً من: نورس قبها، ويزيد أبو عابد، وفارس حرزالله، وفراس قبها، وأرود أبوبكر، وصالح عبادي، وإسلام حمارشة، وعماد العبادي، كما دهمت منزلاً في حي الهدف بمحيط مخيم جنين. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين عبد الحافظ دعدرة بعد مداهمة منزله في مخيم الفوار جنوبي الخليل، كما دهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت أولا بالخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال الخليل، إضافة إلى مداهمة عدة منازل في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام بلدة الخضر جنوبي بيت لحم ليل الأحد. وفي طوباس، دهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة عقابا شمالي طوباس، واقتحمت مخيم الفارعة ومدينة طوباس دون الإبلاغ عن اعتقالات، كما دهمت منزلاً في حي النقار بمدينة قلقيلية.

وفي القدس، اقتحمت شرطة الاحتلال برفقة مستوطنين منطقة العين الفوقا ببلدة سلوان جنوبي القدس. من جهة أخرى، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، بأن جرافات تابعة للمستوطنين نفذت أمس أعمال حفر وتجريف وتوسعة لصالح مستوطنة مقامة على أراضي بلدة برقا شرقي رام الله. وأشار مليحات إلى إصابة عدد من الفلسطينيين جراء هجوم المستوطنين أمس، على مسافر بني نعيم شرق الخليل، وتم نقل المصابين إلى المراكز الطبية.

وأكد مليحات أن مستوطنين نصبوا بيتاً متنقلاً على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة المنيا القرن شرقي بلدة سعير شمالي الخليل، في سياق التوسع الاستيطاني. كذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم أمس، في خربة الميتة بالأغوار الشمالية الفلسطينية طاولت بركسات سكنية تعود للمواطنين عايد زواهرة وسلمان زواهرة.

في سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، برفقة جرافات بلدة نعلين غربي رام الله، وهدمت غرفة أقامها صاحبها فوق ركام منزله الذي هدمته قوات الاحتلال سابقاً.