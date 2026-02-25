الضفة الغربية | الاحتلال ينفذ اعتقالات ومداهمات في مناطق عدة

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت نابلس، رام الله، الخليل، طولكرم، وبيت لحم، حيث اعتقلت العديد من الشبان والفتيان بعد مداهمة منازلهم. - شهدت الاقتحامات مواجهات مع الأهالي في بعض المناطق، مثل قرية أودلا وبلدة الزبابدة، حيث أطلق الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، بينما أطلق المستوطنون النار على منازل الأهالي في قرية تلفيت. - تركزت الاعتقالات في مناطق متعددة، منها مخيم بلاطة، بلدة تقوع، وقرية العيساوية في القدس، حيث تم اعتقال شبان وأطفال بعد تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات ميدانية. وبحسب مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إسلام نعيم عامر وعصام أبو حويلة بعد اقتحام منزليهما في مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة، واعتقلت الشاب أحمد جمعة عقب مداهمة منزله في محيط مستشفى الاتحاد بمدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب نابلس وداهمت منزلاً فيها، كذلك اقتحمت فجر اليوم قرية تلفيت جنوب نابلس، بالتزامن مع إطلاق مستوطنين الرصاص الحي باتجاه منازل الأهالي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً قرية أودلا جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في القرية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تصدى شبان لهجوم مستوطنين على جبل بئر قوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وقرية المغير شمال شرق رام الله، وجابت في شوارعها. واعتقلت الفتيين وسيم طافش وبراء عادل الحلايقة خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال الخليل، كذلك اقتحمت يطا وإذنا في الخليل جنوبي الضفة، وداهمت منازل في قرية دير رازح جنوب شرق دورا، كذلك اقتحمت منطقة صافا في بيت أمر، مساء أمس الثلاثاء.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شرقي الضفة، واعتقلت خالد عبد الرازق فقها ومحمد أحمد موسى بعد مداهمة منزليهما في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم شمالي الضفة، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد غالب عمار من بلدة قفين شمال طولكرم مساء الثلاثاء، والشابين محمد محمود دراغمة ورشيد دراغمة من مدينة طوباس شمالي الضفة، والشاب مؤمن أيمن أبو عرة من بلدة عقابا شمال طوباس بعد مداهمة منازل عائلاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، الطفلين يحيى عطا جبريل (16 عاماً) ومحمد موسى حميد (15 عاماً) من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد غانم مصطفى من قرية العيساوية بعد تفتيش منزله وتخريب محتوياته، واعتقلت شاباً خلال اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة بيرزيت شمال رام الله، وداهمت عدة منازل خلال اقتحام بلدة سنجل، كذلك اقتحمت قرية رأس طيرة جنوب قلقيلية، شمال غربي الضفة.

واندلعت مواجهات في بلدة الزبابدة جنوب جنين شمالي الضفة أطلق خلالها الاحتلال الرصاص، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت خلال اقتحام قرية رابا جنوب شرق جنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.