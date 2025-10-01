- انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم الفارعة بعد اعتقال شابين، مع تسجيل إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام المخيم، بينما شهدت جنين وطولكرم ورام الله وبيت لحم اقتحامات واعتقالات متعددة. - واصل المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، حيث قطعوا أشجار زيتون في وادي سعير وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة في أريحا، مما يزيد التوتر ويعقد الحياة اليومية للفلسطينيين. - اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى في القدس، ونفذوا جولات استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال، مما يفاقم التوترات في المنطقة.

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، من داخل مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقال الشاب يامن منصور والشاب المطارد حسن التايه، عقب حصار منزله في المخيم، وفق ما أفادت مصادر محلية. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه تتعامل مع إصابة بالرصاص الحي في رجل شاب يبلغ من العمر 37 عاماً خلال اقتحام المخيم. كما سجلت إصابة ثانية بشظايا رصاص حي في رجل شاب يبلغ من العمر 31.

وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال المخيم بعدما بدأت العملية العسكرية بدخول قوات خاصة إسرائيلية لحصار أحد المنازل في المخيم، تبعها تحليق طائرة مسيّرة "درون"، ثم تعزيزات إضافية من جيش الاحتلال. وشرعت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بالنداء على شبان داخل المخيم لضرورة تسليم أنفسهم.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم، وسط مدينة جنين وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين وسط انتشار مكثف في شوارع المدينة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات. وفي طولكرم شمالي الضفة، ذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت فارس عبد ربه بعد مداهمة منزله في حارة ذياب في الحي الشرقي للمدينة، ومعضاد جمال كليبي من منزله في ضاحية شويكة شمالها، وعطية وائل محمود من بلده بلعا شرق طولكرم.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شاباً من قرية جفنا شمال رام الله وسط الضفة، واقتحمت بناية سكنية في بلدة بيتونيا غرب المدينة، وفجرت أحد المخازن، دون تسجيل أي إصابات أو اعتقالات إضافية، وفق مصادر محلية.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال أيضاً، بعد منتصف ليلة الثلاثاء، مدينة بيت لحم جنوبي الضفة. وأفاد مصدر محلي لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم، وتمركزت عند منطقتي باب الزقاق ومفترق الراضي وأغلقت الشارع الرئيسي القدس - الخليل، من دون التبليغ عن مداهمات أو اعتقالات.

اعتداءات المستوطنين في الضفة تتواصل

على صعيد آخر وبشأن الاعتداءات المستمرة للمستوطنين، أفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأنّ مستوطنين أقدموا، اليوم الأربعاء، على تقطيع عشرات أشجار الزيتون المثمرة في وادي سعير شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة وتكسيرها.

وفي محافظة أريحا شرقي الضفة، أفاد مليحات بأن مستوطنين شرعوا صباح اليوم، في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا، على أراضي كانت تضم سابقاً مساكن الفلسطينيين الذين غادروا المنطقة. وأكد مليحات أن الموقع الجديد يثير توتراً بين الأهالي ويؤثر على حياتهم اليومية، ويجعل ممارسة النشاط الزراعي والرعوي أكثر صعوبة، محذراً من استمرار هذه الممارسات في التجمعات البدوية.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية أنّ مستوطنين أقدموا، فجر اليوم، على إحراق أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة، ما ألحق أضراراً مادية بالمنزل. في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون صباح اليوم، المسجد الأقصى في القدس المحتلة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية داخله وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية قوات الاحتلال، وفق مصادر محلية.