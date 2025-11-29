الضفة الغربية | الاحتلال ينسحب من طوباس بعد أربعة أيام من العدوان

- انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من طوباس بعد اجتياح شامل وحصار دام أربعة أيام، شمل اعتقالات وعمليات مداهمة للمنازل، مما أثر على حركة السكان ووصولهم للخدمات الأساسية. - تعاملت طواقم الإسعاف مع 204 إصابات نتيجة اعتداءات الاحتلال، وشهدت خلايل اللوز اعتداءات من المستوطنين، أسفرت عن إصابات بالرصاص والضرب. - تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، ما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف وتدمير منازلهم، مع أكثر من 1000 شهيد.

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من محافظة طوباس بما يشمل مدينة طوباس وبلدتي عقّابا وتياسير شمالي الضفة الغربية، وذلك بعد أربعة أيام من اجتياح شامل وحصار خانق سبب معاناة كبيرة للأهالي. وأكد مدير الإعلام في محافظة طوباس والأغوار الشمالية أدهم عودة لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال أتمت انسحابها من محافظة طوباس بعد أيام ثقيلة عاشها السكان تحت وطأة الاقتحامات والمداهمات المستمرة.

وأوضح عودة أن الاجتياح شمل مدينة طوباس ومخيم الفارعة وبلدات طمون وتياسير وعقّابا، حيث سُجل نحو 300 حالة اعتقال، أفرج الاحتلال عن غالبيتهم لاحقاً. وبحسب عودة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون لمدة ثلاثة أيام، كما اقتحمت مخيم الفارعة ليوم واحد، لكنها أبقت على اقتحام مدينة طوباس وبلدتي عقابا وتياسير حتى انسحبت منها مساء اليوم. وأكد عودة أن العدوان على طوباس تخللته عمليات مداهمة مكثفة للمنازل وحُوّل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، إلى جانب إغلاق المداخل الرئيسية، في ظل ظروف حصار أثّرت بشكل كبير على حركة السكان ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.

من جهته، أكد ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني حسان فقها، لـ"العربي الجديد"، أن طواقم الإسعاف تعاملت خلال العدوان على محافظة طوباس مع 204 حالات إصابة ناجمة عن اعتداءات جنود الاحتلال بالضرب، من بينهم عدد من النساء. وأوضح فقها أن الإصابات تنوعت بين جروح ورضوض وكسور، حيث نُقل بعض المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين قُدمت العلاجات الميدانية لآخرين، وسط صعوبات كبيرة واجهت الطواقم بفعل الحصار وإغلاق الطرق وتقييد حركة الطواقم الطبية.

وعلى مدار أربعة أيام من الاقتحام، بلغ عدد حالات الاعتقال في محافظة طوباس والأغوار الشمالية نحو 250 حالة، أُفرج عن غالبيتها لاحقاً بعد إجراء تحقيقات ميدانية معهم.

في سياق آخر، أعلن الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات خلال اعتداءات المستوطنين في منطقة خلايل اللوز قرب بيت لحم جنوبي الضفة، بينها سبع إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب، نُقلت ثلاث منها إلى المستشفى، فيما جرى التعامل مع بقية الإصابات ميدانياً. كذلك سجّلت الطواقم إصابة بالرصاص الحي نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأظهرت مقاطع مصوّرة اقتحام عشرات المستوطنين أراضي المواطنين في قرية خلايل اللوز، حيث اعتدوا على السكان بالضرب المبرح باستخدام العصي والهراوات، وأطلقوا النار بشكل عشوائي بهدف الترهيب والاستهداف.

وقال عضو مجلس قروي هندازة بريضعة خلايل اللوز، عبد فرحات، في حديثه لـ"العربي الجديد": "إن الهجوم بدأ قبل ظهر اليوم، حين حاول ما بين ثلاثين إلى أربعين مستوطناً إحراق منزل يعود لعائلة صلاحات، بعد أن اقتحموا القرية من الجهة الغربية، وقد حاول الأهالي التصدي لهم، غير أنّ المستوطنين كانوا مسلّحين ويحملون الهراوات والعصي، واستمرت الاعتداءات نحو ساعة، قام خلالها المستوطنون برشق المارة بالحجارة وإطلاق النار".

وأسفر الاعتداء عن إصابة عشرة مواطنين بالحجارة والعصي في الوجه والرأس، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم مواطن أُصيب برصاصة في منطقة الفخذ أطلقها المستوطنون. وبعد نحو ساعة من الاعتداءات، حضر جيش الاحتلال إلى الموقع، لكنه بدلاص من طرد المستوطنين، وفّر لهم غطاءً وحماية.

وتشهد المنطقة المستهدفة اعتداءات متكررة في الآونة الأخيرة، وتكمن خطورتها في كونها واقعة في مناطق مصنّفة "ب"، أي خاضعة للسيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية والسيطرة الأمنية المشتركة وفق اتفاقية أوسلو. وقبل نحو عامين، استولى المستوطنون على بضعة دونمات في منطقة تُعرف باسم "الجبل"، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الاعتداءات، علماً أن معظم مناطق خلايل اللوز مصنّفة "أ" أو "ب"، وهو ما يُنذر بخطر توسّع رقعة الهجمات، وفق فرحات.

وأكد فرحات أن الاعتداء الأخير بدأ حين حاول المستوطنون اقتحام منطقة نائية في القرية يسكنها نحو 150 شخصاً من أصل عدد سكان القرية البالغ حوالي 2200 نسمة، كما حاولوا سرقة خيول من إحدى المناطق المجاورة للمنازل، وقد وقع الهجوم في وقت كانت المنازل شبه فارغة إلا من النساء والأطفال، ما أدّى إلى حالة من الترويع والهلع بينهم.

ولفت فرحات إلى أن المستوطنين المقتحمين موجودون بشكل دائم في البؤرة المقامة على أراضي أطراف القرية، ويقطعون عدة كيلومترات للوصول إلى منازل المواطنين المستهدفة. وقال فرحات: "إن البؤرة يسكنها نحو عشرين مستوطناً، غير أنّ هؤلاء يستعينون بمستوطنين آخرين من مستوطنات مجاورة لمساندتهم في تنفيذ الهجمات، الأمر الذي يضاعف من خطورة الاعتداءات المتكررة على القرية وسكانها".

ويأتي هذا في وقت يصعّد فيه جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث شنّ أكثر من عدوان مدمر على مدن الشمال، بما فيها طوباس وجنين وطولكرم، ما أدى إلى تهجير عشرات آلاف المدنيين بعد تدمير منازلهم وطردهم منها بالقوة ومنع عودتهم.

وأوقع العدوان على شتى مناطق الضفة أكثر من 1000 شهيد. ويتذرع الاحتلال بأن عملياته تستهدف مقاومين فلسطينيين، على الرغم من تراجع المقاومة المسلحة بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة. كذلك فإن استهداف المدنيين بصورة ممنهجة خلال الاقتحامات يشير إلى أهداف أخرى، يرجعها مراقبون إلى مسعى إسرائيلي لتهجير مزيد من السكان وفرض واقع جديد في الضفة على غرار غزة.