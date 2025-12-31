الضفة الغربية | الاحتلال ينسحب من جبع جنوب جنين بعد مداهمات وتحقيقات

- انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة جبع بعد اقتحام استمر لساعات، تخلله مداهمة منازل واحتجاز فلسطينيين للتحقيق في مركز ميداني مؤقت. الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل مع أربع إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب. - اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. - مستوطنون حرثوا أراضي فلسطينية في قرية شلال العوجا تمهيداً للاستيلاء عليها، ووضعوا إشارات حدودية تمنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم.

أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت صباح اليوم الأربعاء، من بلدة جبع جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام استمر ساعات تخللته مداهمة منازل وتفتيشها واحتجاز عدد من الفلسطينيين والتحقيق معهم في منزل حُوِّل إلى مركز تحقيق ميداني. وأفادت مصادر محلية في وقت سابق، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع وانتشرت في شوارعها وأحيائها، ودَهَمت عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشتها، قبل أن تحتجز عدداً من الشبان وتقتادهم إلى منزل الأسير في سجون الاحتلال نزيه أبو عون، الذي حوّلته إلى مركز تحقيق ميداني، حيث حُقِّق معهم في المكان.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه في جنين تعاملت مع أربع إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة جبع، مشيرًا إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى.

من جانب آخر، اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية.

عمليات اعتقال ومداهمات في الضفة

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء ومساء الثلاثاء، عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، طاولت عدداً من الفلسطينيين.

من جانبه، أكد الهلال الاحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت قبل ظهر اليوم، مع إصابة لشاب يبلغ من العمر 26 عاماً بالرصاص الحي في الركبة في منطقة الظاهرية قرب الخليل.

وعلى صعيد آخر، سبّبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، احتراقَ منزل ببلدة عابود شمال غرب رام الله وسط الضفة، عقب إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع داخله، ما أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، بحسب مصادر محلية.

وفي سياق منفصل، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين حرثوا، صباح اليوم الأربعاء، أراضي الفلسطينيين في قرية شلال العوجا البدوية شمال أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً للاستيلاء عليها وضمّها إلى بؤرة استعمارية أُقيمت أخيراً في المنطقة.

وأكد مليحات أن مستوطنين أقدموا على وضع إشارات حدودية في منطقة أم الحسن شرق الرشايدة جنوب بيت لحم جنوبي الضفة، تمنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومواشيهم. وأشار مليحات كذلك إلى أن الشقيقين خالد ورائد سلمان أبو حميد تعرّضا، أمس الثلاثاء، لهجوم من قبل مجموعة من المستوطنين في أثناء وجودهما في أرضهما بمنطقة أبو شبان بمسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة، قبل أن تعمد قوات الاحتلال إلى احتجازهما خلال الاعتداء.

وبوتيرة يومية ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واسعة لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، يعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين. ومنذ أن بدأ حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفاً.