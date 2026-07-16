- شهدت الضفة الغربية اعتداءات للمستوطنين واقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت قنابل الغاز شمال قرية المغير، مما أدى لاشتعال النيران في محيط المنازل. - أحرق مستوطنون مركبة وجراراً زراعياً في بلدة رامين، وأُصيب شاب فلسطيني بجروح إثر اعتداء في بيت لحم، بينما اقتحمت قوات الاحتلال نابلس واعتقلت 15 مواطناً في عمليات مداهمة. - أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاقتحامات والتحقيقات الميدانية باتت سياسة ثابتة، حيث تُحوَّل المنازل لمراكز تحقيق مؤقتة، في إطار تصعيد مستمر يستهدف الفلسطينيين.

شهدت الضفة الغربية، اليوم الخميس، اعتداءات للمستوطنين واقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق عدة. وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، "إن قوات الاحتلال أطلقت، صباح اليوم الخميس، قنابل الغاز باتجاه المنازل شمال قرية المغير، شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، في المنطقة التي يرعى فيها المستوطنون مواشيهم تحت حماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اشتعال النيران في محيط المنازل جراء قنابل الغاز".

وفيما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا، فجر اليوم الخميس، مركبة وجراراً زراعياً خلال اعتداء نفذوه في بلدة رامين شرقي طولكرم، أكدت مصادر محلية أن شاباً فلسطينياً أُصيب، الليلة الماضية، برضوض وجروح إثر اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدينة نابلس، وانتشرت في عدد من أحيائها وأسواقها، ودَهَمت عدداً من المحال التجارية، بحسب مصادر محلية. كما نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس والليلة الماضية، عمليات مداهمة للمنازل واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.

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من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، "إن قوات الاحتلال واصلت، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، تنفيذ عمليات اقتحام وتحقيق ميداني واسعة في عدة مناطق من الضفة، إلى جانب حملة اعتقالات طاولت ما لا يقل عن 15 مواطناً، تركزت في بيت أمر، وعنبتا، وقلقيلية، وطوباس، وبيت لحم، ورام الله، والقدس".

وأوضح نادي الأسير أن عمليات التحقيق الميداني باتت تشكل سياسة ثابتة تنتهجها قوات الاحتلال خلال الاقتحامات، حيث تُحوَّل منازل المواطنين والمنشآت العامة إلى مراكز تحقيق ميداني مؤقتة، تتخللها اعتداءات وعمليات تنكيل واحتجاز لساعات، في إطار تصعيد مستمر يستهدف الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة.

وأكد النادي أن هذه السياسات تأتي في سياق العدوان الشامل المتواصل، الذي تصاعد بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مع استمرار حملات الاعتقال والتحقيق الميداني بحق المواطنين، ولا سيما الأسرى السابقين، إلى جانب حملات الاعتقال اليومية التي تشكل إحدى أبرز أدوات الانتقام بحق الفلسطينيين.

إلى ذلك، أفاد الناشط أسامة مخامرة، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال اقتحمت، اليوم الخميس، منطقة باروق المحاذية لقرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، وسلّمت ثلاثة إخطارات بوقف العمل لغرف زراعية، كما قامت بتصوير عدد من المنازل في قرية الديرات التي سبق أن تلقت إخطارات.