تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم الخميس اقتحام مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات واسعة، بينما انسحبت من بلدة بيت أمر، شمال الخليل (جنوب)، بعد ثلاثة أيام من الاقتحام. وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ ساعات الفجر اقتحاماً لمدينة نابلس، تخللته عملية مداهمة واسعة في وسط المدينة، شملت المحال التجارية وبعض المنازل ومسجداً في البلدة القديمة. وأدى الاقتحام إلى تعطيل المدارس والوزارات والمؤسسات القريبة من مواقع المداهمات.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، حيث اعتقلت عشرات الفلسطينيين واعتدت على بعضهم بالضرب خلال عمليات التفتيش والتحقيق الميداني. وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة، قال الناشط يوسف أبو ماريا لـ"العربي الجديد" إن قوات الاحتلال انسحبت، فجر اليوم الخميس، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بعد نحو ثلاثة أيام من الاقتحامات والمداهمات، لكنها أبقت على إغلاق جميع مداخل البلدة عبر بوابات حديدية وسواتر ترابية.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، حوّلت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بيت أمر إلى ثكنات عسكرية بعد إخراج سكانها بالقوة، واعتقال العشرات منهم، قبل إخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة (18 عاماً)، واعتقلت والده واثنين من أخواله، إلى جانب أخذ قياسات المنزل تمهيداً لهدمه. وسقط الشهيد صبارنة أول أمس الثلاثاء، إلى جانب الشاب عمران الأطرش (18 عاماً)، من مدينة الخليل، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطاني قرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بزعم تنفيذهما عملية دهس وطعن أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانيهما.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حارة أبو سنينة واعتقلت عدداً من أفراد عائلة الشهيد الأطرش، بعد يومين من اعتقال والده، وإخضاع العائلة لتحقيقات ميدانية، إلى جانب أخذ قياسات منزلها في سياق تهديدات متصاعدة بهدم منازل عائلات الشهداء. كما نفذت قوات الاحتلال مداهمات واسعة وعمليات اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.