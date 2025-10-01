الضفة الغربية | الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس

- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث حاصرت منزلاً وطلبت من الشبان تسليم أنفسهم، مع تعزيزات عسكرية وتحليق طائرة مسيّرة. - في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم، بينما اقتحمت بيت لحم وأغلقت الشارع الرئيسي دون اعتقالات. - استمر اعتداء المستوطنين بتكسير أشجار الزيتون في وادي سعير وإحراق أجزاء من منزل في حوارة، مما أدى إلى أضرار مادية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت أحد المنازل. وبحسب مصادر محلية، فقد جاء الاقتحام بعدما بدأت العملية العسكرية بدخول قوات خاصة إسرائيلية لحصار أحد المنازل في المخيم، تبعها تحليق طائرة مسيّرة "درون"، ثم تعزيزات إضافية من جيش الاحتلال. وشرعت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بالنداء على شبان داخل المخيم لضرورة تسليم أنفسهم.

وفي طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، ذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت فارس عبد ربه بعد مداهمة منزله في حارة ذياب في الحي الشرقي للمدينة، ومعضاد جمال كليبي من منزله في ضاحية شويكة شمالها، وعطية وائل محمود من بلده بلعا شرق طولكرم.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال أيضاً، بعد منتصف ليلة الثلاثاء، مدينة بيت لحم جنوبي الضفة. وأفاد مصدر محلي لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم، وتمركزت عند منطقتي باب الزقاق ومفترق الراضي وأغلقت الشارع الرئيسي القدس - الخليل، من دون التبليغ عن مداهمات أو اعتقالات.

اعتداءات المستوطنين في الضفة تتواصل

على صعيد آخر وبشأن الاعتداءات المستمرة للمستوطنين، أفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأنّ مستوطنين أقدموا، اليوم الأربعاء، على تقطيع وتكسير عشرات أشجار الزيتون المثمرة في وادي سعير شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية أنّ مستوطنين أقدموا، فجر اليوم، على إحراق أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة، ما ألحق أضراراً مادية بالمنزل.