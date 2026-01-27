- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر عقب شمال القدس لليوم الثاني، مما أدى لتعليق الدوام في المدارس حفاظًا على سلامة الطلبة. كما اقتحمت بلدة حزما وشرعت بتجريف شارع فيها. - شهدت الضفة الغربية عمليات اعتقال ومداهمات من قبل قوات الاحتلال، واندلعت مواجهات في بيت فوريك دون إصابات. كما أُجبر مواطن مقدسي على هدم منزله ذاتيًا في سلوان. - اعتدى مستوطنون على طواقم مصلحة مياه القدس أثناء صيانة بئر في عين سامية، مما يعكس التوتر المستمر في المنطقة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، وسط انتشار عسكري واسع في الشوارع الرئيسة، ما دفع الجهات التعليمية إلى تعليق الدوام الوجاهي في مدارس البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث انتشرت في عدة شوارع، لا سيما في حي المأذون ومنطقة شارع المطار، وصادرت بسطة في المنطقة. وفي السياق ذاته، قررت مركزية لجان أولياء أمور طلبة مدارس كفر عقب في القدس المحتلة تعليق الدوام الوجاهي في جميع مدارس البلدة اليوم الثلاثاء، نظراً لاستمرار وجود دوريات جيش الاحتلال في الشوارع، وحرصاً على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية، وتجنباً لتعريضهم لأي خطر أثناء تنقلهم.

من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت في شوارعها برفقة جرافة، وشرعت بتجريف شارع داخل البلدة. وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم الثلاثاء ومساء أمس الاثنين، عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، مساء أمس الاثنين، في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، دون أن يُبلّغ عن إصابات، وفق مصادر محلية. وفي سياق آخر، أوضحت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال أجبرت، أمس الاثنين، المواطن المقدسي جمال غيث على هدم منزله ذاتياً في حي واد ياصول ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، كما سلمت المواطن محمد شكري قويدر قراراً بهدم منزلين يملكهما في حي البستان بالبلدة ذاتها.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا، أمس الاثنين، على طواقم مصلحة مياه محافظة القدس أثناء تنفيذ أعمال صيانة عاجلة في أحد آبار المياه بمنطقة عين سامية، شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.