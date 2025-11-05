الضفة الغربية | الاحتلال يقتحم طوباس ويحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية

- اقتحامات واعتقالات واسعة: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة طوباس وبلدتي عقابا وطمون ومخيم الفارعة، حيث دهمت عشرات المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية، واعتقلت العشرات من الفلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب. - هدم منازل واعتداءات على الممتلكات: شرعت قوات الاحتلال بهدم منازل في بلدة عناتا، بينما حطم مستوطنون أشجار زيتون في سوسيا وهاجموا منشآت في نابلس، مما أدى إلى تدميرها. - تعطيل المدارس وإصابات: أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس تعطيل الدوام بسبب الأوضاع، وأُصيب عاملان فلسطينيان جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما في بلدة الرام.

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ نحو ثماني ساعات متواصلة، اقتحام مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وبلدتي عقابا وطمون، إضافة إلى مخيم الفارعة في المحافظة، وسط انتشار عسكري كثيف وتحليق للطيران المسيّر في أجواء المنطقة. وقال أمين سر حركة فتح في طوباس، محمود صوافطة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ قوات الاحتلال دهمت عشرات المنازل في مدينة طوباس وبلدتي طمون وعقابا ومخيم الفارعة، وحوّلت عدداً منها إلى ثكنات عسكرية بعد أن عمدت إلى تخريب محتوياتها، كما نفذت حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية طاولت العشرات من الفلسطينيين، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان في الأحياء السكنية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الوجاهي في كافة المدارس ورياض الأطفال في المحافظة، نتيجة الأوضاع واستمرار الاقتحام الإسرائيلي. وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخذت قياسات منزل عائلة الأسير عزمي إهليل في مدينة دورا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لهدمه، بزعم مشاركته في "عملية النفق" التي قُتل فيها مستوطن قبل أشهر، فيما احتجزت عشرات الفلسطينيين وحققت معهم ميدانياً بعد الاعتداء عليهم بالضرب في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

في غضون ذلك، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إنّ جرافات تابعة لقوات الاحتلال، ترافقها قوات عسكرية، شرعت صباح اليوم الأربعاء، بهدم ثلاثة منازل في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة وسط الضفة، بعد محاصرة المنطقة ومنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم. في حين أكد مليحات أن مستوطنين حطموا صباح اليوم، نحو 35 شجرة زيتون مثمرة في قرية سوسيا جنوب الخليل، كما هاجموا فجر اليوم، منطقة الكُبّة في بلدة مجدل بني فاضل جنوب نابلس، وأحرقوا منشأة لتربية الأبقار، ما أدى إلى تدمير محتوياتها بالكامل.

وفي قرية قريوت جنوب نابلس، اكتشف الأهالي صباح اليوم، قيام المستوطنين بتقطيع وتكسير مئات الأشجار في منطقة السهل الشرقي (صرة)، بعدما سمح الاحتلال للفلسطينيين بالدخول إلى المنطقة لقطف الزيتون. وفي سياق منفصل، أُصيب عاملان فلسطينيان بكسور وجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أثناء ملاحقة العمال قرب جدار الفصل العنصري، حيث جرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج.