الضفة الغربية | الاحتلال يقتحم سلفيت تزامناً مع إنزال جوي

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الاثنين - الثلاثاء، مدينة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع تنفيذ إنزال جوي. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي، وانتشرت في عدد من الأحياء، فيما حلّقت طائرة مروحية على ارتفاع منخفض في سماء المنطقة، مع تواجد قوة راجلة في منطقة المطوي، عند الطريق الواصل بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين غربا.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الفلسطينيين وحققت معهم، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، قبل أن تحوّل بعضها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها، كما أقدمت على تحطيم "أكشاك" تجارية في عدد من أحياء المدينة، إضافة إلى تخريب الطابق العلوي من عمارة "النور".

كما أفادت مصادر محلية بأن مروحيات لجيش الاحتلال نفذت إنزالات جوية، مع استمرار الاقتحام الواسع لمدينة سلفيت. وقالت "وفا" إن محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، قرر نظرا للوضع الأمني الراهن في المدينة، تعطيل العمل في كافة الدوائر الرسمية في المحافظة اليوم الثلاثاء، حرصا على سلامة الموظفين والمواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مخيّم قلنديا شمال شرق القدس، وانتشرت في شوارع المخيّم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استخدمت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، دون أن تُسجل إصابات أو اعتقالات، بحسب مصادر محلية. واعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الشاب سعيد أحمد أبو شلباية من حي أم الشرايط في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله أثناء وجوده في مكان عمله. وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال إمام المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد علي العباسي، من داخل باحات المسجد، قبل الإفراج عنه مع إصدار قرار بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

واستشهد الشاب محمد كمال شريم (18 عاماً)، مساء الاثنين، بعد إصابته برصاصة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، فإن شريم أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الصدر قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.

ومع قرب حلول شهر رمضان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في أنحاء الضفة الغربية. وقالت متحدثة باسم الجيش إن من المتوقع أن تستمر العملية طوال شهر رمضان. وفي الأيام الأخيرة، جرى تعزيز قوات الاحتلال في الضفة استعداداً لرمضان. فإلى جانب 21 كتيبة منتشرة على الأرض في مختلف المناطق، انضم مقاتلو لواء الكوماندوز وأربع كتائب إضافية.