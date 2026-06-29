- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، محدثة دمارًا في مبنى الرياضة، واستمرت العملية نحو 40 دقيقة قبل انسحابها. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات واعتقالات واسعة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا، واعتدى المستوطنون على مواطنين في مناطق مختلفة، مما أدى إلى إصابات نقلت إلى المستشفى. - في بيت لحم، بدأ المستوطنون بشق طرق استيطانية جديدة، واعتدوا على راعي أغنام، بينما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة واعتقلت امرأتين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله وسط الضفة الغربية، وعاثت خراباً بمحتويات أحد مبانيها، بينما نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مبنى الرياضة في حرم جامعة بيرزيت، بعد دخولها من البوابة الشرقية بست آليات عسكرية، واستمر الاقتحام نحو 40 دقيقة، وعاثت قوات الاحتلال خراباً وفتشت محتويات المبنى قبل أن تنسحب. وفي مدينة جنين، علّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلام دولة الاحتلال على أحد الميادين العامة في المدينة، وفق مصادر محلية.

آثار الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال بعد اقتحام مبنى كلية الرياضة في جامعة بيرزيت pic.twitter.com/KCrOIB8yAg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 29, 2026

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، اليوم الاثنين والليلة الماضية، عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينياً. من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت، الليلة الماضية، مع إصابتين جراء اعتداء مستوطنين بالضرب في منطقة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وتم نقلهما إلى المستشفى.

كما نقلت طواقم الهلال الأحمر شاباً (20 عاماً) إلى المستشفى بعد سقوطه عن جدار الفصل العنصري في بلدة الرام قرب القدس. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، على أحد المواطنين بالضرب ورشوه بغاز الفلفل، بحسب مصادر محلية. وفي قرية رمون شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، ثلاثة شبان عقب اعتداء مستوطنين عليهم، وفق مصادر محلية.

رصد جيش الاحتلال ومستوطنون ينتهجون نشر حواجز عشوائية في الضفة الغربية

وفي محافظة بيت لحم، شرع مستوطنون، أمس الأحد، بشق طريق استيطاني في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، فيما بدأت جرافات الاحتلال أعمال شق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في قرية بتير غرب بيت لحم. في حين أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن راعي أغنام أُصيب جراء اعتداء المستوطنين عليه، أمس، بالضرب في منطقة الرشايدة في بيت لحم، بعد دخول الرعاة إلى مناطق الرعي التي يمنعهم المستوطنون من الوصول إليها. وأكد مليحات أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بأكثر من 12 آلية عسكرية، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت امرأتين.