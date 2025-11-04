الضفة الغربية | الاحتلال يقتحم تجمع العراعرة البدوي شمال شرق القدس

- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمع العراعرة البدوي شمال شرق القدس، حيث نفذت عمليات تفتيش واعتداءات واسعة، مما أدى إلى دمار ومعاناة كبيرة دون اعتقالات. - تصاعدت الهجمات ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، بهدف تفريغ الأرض ضمن مخطط "القدس الكبرى" لإقامة مشروع E1 الاستيطاني، مما يعكس سياسة تطهير عرقي. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، شملت حرق أشجار الزيتون، مهاجمة مركبات الفلسطينيين، وسرقة ثمار الزيتون، بالإضافة إلى اعتقالات ومداهمات من قبل قوات الاحتلال.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تجمع العراعرة البدوي شمال شرق القدس وسط الضفة الغربية المحتلة، ونفذت اعتداءات وعمليات تخريب واسعة بالتوازي مع عمليات تحقيق ميدانية، وقال رئيس تجمع عرب الجهالين، داوود الجهالين، لـ"العربي الجديد" إنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الثلاثاء تجمع العراعرة البدوي شمال شرق القدس، ونفذت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني واعتداءات واسعة بحق الأهالي".

وأوضح الجهالين أن الاقتحام استمر نحو أربع ساعات متواصلة، منذ الساعة الرابعة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي، بمشاركة أكثر من 150 جندياً مدعومين بكلاب بوليسية، إذ حاصر الجنود التجمع واحتجزوا العائلات داخل منازلهم، ووضعوا كل عائلة في غرفة منفصلة، قبل أن يباشروا بعمليات تدمير شامل لمحتويات المنازل، مشيراً إلى أن جنود الاحتلال عاثوا خراباً داخل البيوت، وحطموا المطابخ والأثاث وخربوا المواد التموينية وأعلاف الأغنام، في مشهد وصفه بالإبادة الكاملة للممتلكات، كما اعتدوا بالضرب على عدد من السكان بينهم كبار في السن، وسط حالة من الرعب بين النساء والأطفال، وأكد الجهالين أن قوات الاحتلال انسحبت بعد انتهاء عملية التفتيش التي خلفت دماراً واسعاً ومعاناة كبيرة بين السكان دون أن تعثر على شيء، ودون اعتقالات.

من جانبه، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين، حسن مليحات، في حديث مع "العربي الجديد" أن وتيرة الهجمات ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة تصاعدت على نحوٍ غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، محذراً من أن ما يجري في المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو يمثل حرباً مفتوحة على الوجود البدوي الفلسطيني. وأوضح مليحات أن عصابات المستوطنين المدعومة من قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، منذ ذلك التاريخ، آلاف الاعتداءات والانتهاكات ضدّ التجمعات البدوية في الضفة، ما أدى إلى ترحيل 69 تجمعاً بدوياً بالكامل، في إطار سياسة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

وأشار مليحات إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً للهجمات في محافظة القدس، خصوصاً على تجمع العراعرة البدوي شمال شرق القدس، بالتزامن مع عمليات مصادرة أراضٍ جديدة شرق قرية عناتا، في المناطق التي تخطط إسرائيل لإقامة مشروع E1 الاستيطاني فيها، ضمن مخطط "القدس الكبرى"، وأكد مليحات أنّ الهدف من تلك الممارسات والاعتداءات خاصة في محيط القدس هو اقتلاع 46 تجمعاً بدوياً من بادية القدس وما حولها لإحلال المستوطنات مكانهم، ضمن سياسة منظمة من التطهير العرقي والمحو الوجودي ضد التجمعات البدوية الفلسطينية.

على صعيد آخر، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أضرموا، فجر اليوم الثلاثاء، النار في عدد من أشجار الزيتون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع إغلاقهم الشارع الرئيس في المنطقة، ما تسبب في عرقلة حركة الفلسطينيين. وأوضحت المصادر أن مجموعات من المستوطنين تمركزت قرب بلدة تقوع جنوب بيت لحم المجاورة لمراح رباح، وهاجمت مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى إلى تضرّر عدد من المركبات دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا، صباح اليوم الثلاثاء، المزارعين الفلسطينيين في منطقة العماير الواقعة جنوب بلدة عقربا جنوب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية. ووفق المصادر، فقد اعتدى المستوطنون على المزارعين بالضرب وتهديدهم بالسلاح، قبل أن يشرعوا بسرقة كميات من ثمار الزيتون التي كانوا قد جنوها، كما سرقوا أحد الهواتف المحمولة العائدة لأحد المزارعين.

وفي سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وكان من بين المعتقلين الأسير المحرّر أحمد نوح هريش من مدينة بيتونيا غرب رام الله (وسط).