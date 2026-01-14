فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل الأسير الجريح أحمد أبو الرب في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أقل من شهر على تنفيذه عملية دعس وطعن في بيسان والعفولة. وأكدت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وشرعت بمحاصرة منزل الأسير أبو الرب، وأخلت السكان من المنازل المجاورة، قبل أن تبدأ بزراعة المتفجرات داخله. وأشارت المصادر إلى أن عملية التفجير تمت صباحاً، وأحدثت دماراً كبيراً في المنزل، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من البلدة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت في وقت سابق بهدم منزل أبو الرب، على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية دعس وطعن مزدوجة في مدينتي بيسان والعفولة داخل الأراضي المحتلة، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

يُذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت أحمد أبو الرب بعد إصابته، في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، فجر اليوم الأربعاء وخلال الليلة الماضية، عمليات اقتحام ومداهمات لعدد من المنازل، ترافقت مع اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين من مخيم شعفاط، شمال شرقي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس، بأنّ العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا حي رأس خميس في المخيم لليوم الثالث على التوالي، ودهموا عدداً من المنازل واعتقلوا ثمانية فلسطينيين، لم تعرف هوياتهم بعد.

كما دهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، عدداً من المنازل خلال اقتحامها قرية دير الحطب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير الحطب، وسط انتشار واسع لفرق المشاة، ودهمت عدداً من المنازل، واحتجزت عدداً من الفلسطينيين لساعات، وأجرت معهم تحقيقاً ميدانياً قبل الإفراج عنهم. ودهمت قوات الاحتلال منزلاً في شارع فطاير بمدينة نابلس وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.