الضفة الغربية | الاحتلال يفجر منزل أسير في الخليل ويعتقل 4 في طوباس

- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير أحمد الهيموني في الخليل، متهمة إياه بالمشاركة في عملية تل أبيب. اقتحمت القوات المدينة بمعدات هندسية وأطلقت قنابل لمنع الأهالي من الاقتراب. - في طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء صوافطة وسليمان الشاويش بعد محاصرة منزلهم وإطلاق نار كثيف، مما أدى إلى إصابة والدهم. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات مستوطنين، منها دهس امرأة فلسطينية وقطع 120 شجرة زيتون، واعتداءات في شلال العوجا لإجبار الفلسطينيين على الرحيل.

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير أحمد الهيموني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، والذي تتهمه بالمشاركة في عملية تل أبيب التي أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. ووفق مصادر محلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل برفقة شاحنات ومعدات هندسية، واصطحبت وحدة خاصة من خبراء المتفجرات، حيث حاصرت شقة الأسير الهيموني في حي أبو كتيلة بالمدينة، ودهمت الشقة، وزرعتها بالمتفجرات، ثم قامت بتفجيرها قبل أن تنسحب من المدينة. بالتزامن، أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الأهالي ومنعتهم من الاقتراب من المكان.

اللحظات الأولى لتفجير الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير أحمد الهيموني في مدينة الخليل#التلفزيون_العربي pic.twitter.com/5a0H99nZG6 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 6, 2025

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين، مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل وسط سماع كثيف لأصوات إطلاق النار، تبعه وصول تعزيزات عسكرية إضافية، كما اقتحمت قوة خاصة أخرى مخيم الفارعة جنوب طوباس، بالتزامن مع اقتحام المدينة بتعزيزات إضافية من جيش الاحتلال. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تسلمت إصابة بالرصاص الحي في الرجل نتيجة اقتحام قوات الاحتلال المدينة. وانسحبت قوات الاحتلال من مدينة طوباس ومخيم الفارعة بعد اعتقال الأشقاء الثلاثة محمود وقصي ولؤي صوافطة من مدينة طوباس، وإصابة والدهم بجروح، والشاب سليمان الشاويش من مخيم الفارعة.

#شاهد: قوات خاصة تعتقل 3 شبان عقب محاصرة منزل في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. pic.twitter.com/eCu37I7Wq4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 6, 2025

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الاحتلال اعتقل الأشقاء لؤي وقصي ومحمود ماجد صوافطة، بعد محاصرة منزل ذويهم في طوباس، إضافة إلى الشاب سليمان الشاويش بعد محاصرة منزل ذويه في مخيم الفارعة جنوب المدينة، كما أصيب والدهم بالرصاص.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت فجراً حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابين من قرية فقوعة شمال شرقي جنين. وفي جنين دفعت قوات الاحتلال صباح اليوم بجرافتين عسكريتين في منطقة حي البساتين وجرفت أحد الشوارع فيها، بالقرب من الصالة الملكية، وفق "وفا". واقتحمت قوة من جيش الاحتلال كذكل بلدة القبيبة شمال غربي القدس المحتلة. وذكر شهود عيان لوكالة "وفا"، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

اعتداءات جديدة للمستوطنين

وفي تطوّر آخر، دهس مستوطن صباح اليوم، امرأة فلسطينية بالقرب من مدينة يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية، وقال الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد": "إن مستوطناً قام صباح اليوم الاثنين، بدهس امرأة فلسطينية عند مدخل يطا الشمالي - زيف جنوب الخليل، فيما حضرت قوات الاحتلال وشرطته بعد ذلك إلى المكان، وجرى نقل المرأة من الإسعاف الفلسطيني إلى المستشفى، ولم يُعرف حتى اللحظة ما إذا كانت عملية الدهس متعمّدة أم لا".

وفي اعتداء استيطاني آخر، أفاد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لـ"العربي الجديد" بأن الأهالي فوجئوا صباح اليوم، بقيام مستوطنين بقطع نحو 120 شجرة زيتون مثمرة، تُقدّر أعمارها بعشرات السنين، في منطقة "مرج سيع" الواقعة بين قريتَي أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية. وأشار أبو نعيم إلى أن المنطقة المستهدفة لا تبعد سوى مئات الأمتار عن البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي بلدة ترمسعيا المجاورة، ما يعزّز الاعتقاد بأن الاعتداء جرى بتخطيط مسبق، وبحماية من المستوطنين الموجودين في تلك البؤرة.

وفي سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أنّ مستوطنين اعتدوا فجر اليوم، على تجمع شلال العوجا شمال أريحا، ما أسفر عن إصابة عدد من نشطاء السلام بجروح ورضوض، بعد تعرّضهم للضرب، إلى جانب عدد من الأهالي. وأوضح مليحات أن المستوطنين قدموا من البؤر الاستيطانية المجاورة، في محاولة لـ"كسر إرادة الفلسطينيين وترحيلهم عن أراضيهم لأغراض التوسع الاستيطاني".