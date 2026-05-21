الضفة الغربية | الاحتلال يغلق لجنة زكاة جنين

- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، وأغلقت مقر لجنة زكاة جنين المركزية، وصادرت محتوياته، مما أدى إلى تأجيل دوام المدارس حفاظاً على سلامة الطلبة. - شهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية، مثل نابلس ورام الله، عمليات اقتحام واعتقالات، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مدرسة في رام الله. - تعرض الفلسطينيون لاعتداءات من قبل المستوطنين، حيث هاجموا منازل وسرقوا مواد بناء، واقتحمت قوات الاحتلال مناطق في بيت لحم والأغوار الشمالية، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقر لجنة زكاة جنين المركزية، وصادرت محتوياته عقب اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بينما شهدت عدة محافظات في الضفة عمليات اقتحام ومداهمات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين. وأفاد عضو لجنة زكاة جنين المركزية وأمين صندوقها، نصري حمامرة، لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، منطقة شارع أبو بكر وسط مدينة جنين، حيث تقع عمارات الأوقاف المجاورة لمقر اللجنة، قبل أن تُغلق المقر بشكل كامل عبر لحام الأبواب ومنع الوصول إليه.

وأكد حمامرة أنّ قوات الاحتلال وضعت ملصقات تدّعي أن المقر "غير مشروع ويقدم خدمات غير مشروعة"، قبل انسحابها من المكان. وأوضح أن شهود عيان أفادوا بوجود شاحنة رافقت قوات الاحتلال، جرى تحميلها بمقتنيات من داخل المقر، مرجحاً أن تكون ملفات ووثائق تتعلق بالأسر المتعففة والأيتام المكفولين من جهات محلية وخارجية، إضافة إلى أجهزة مكتبية تشمل حواسيب وطابعات وآلات تصوير وخزائن، نافياً وجود أي مواد ذات طابع أمني، ومؤكداً أن اللجنة معروفة بطبيعة عملها الخيري.

وفي سياق الاقتحام ذاته، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على فلسطيني، واستولت على أسمدة زراعية ومبيدات حشرية عقب مداهمة محل تجاري في مدينة جنين. كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تأجيل دوام المدارس في المدينة حتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ولحين انسحاب قوات الاحتلال، حفاظاً على سلامة الطلبة.

وفي نابلس شمالي الضفة الغربية، أفاد الناشط مهدي فيضي لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم الخميس، مقر تكية الشيخ حسين التابعة لجمعية "مديد" الخيرية، ودَهمت المكان بعد أيام من إغلاق مقر الجمعية، كما اعتقلت مديرها أحمد دويكات، وحققت معه قبل الإفراج عنه لاحقاً. وفي شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه مدرسة ذكور المغير الثانوية، وفق مصادر محلية، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات الاعتقال والمداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة.

وشملت الاعتقالات فلسطينيين اثنين من بلدة دورا جنوب غرب الخليل جنوبي الضفة، وثلاثة فلسطينيين من مدينة نابلس وبلدة عسكر البلد شرق المدينة، إضافة إلى شاب من مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة عقب استدعائه إلى التحقيق في معسكر سالم، وشاب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وآخرين من بلدتي كفر قليل جنوب نابلس ودير الغصون شمال طولكرم شمالي الضفة.

وفي القدس المحتلة وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة السواحرة عقب اقتحامها وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش، فيما أبعدت سلطات الاحتلال الطفل راغب ماجد الجعبة عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، ما حال دون تقدمه لامتحاناته التجريبية كونه طالباً في مدرسة رياض الأقصى الثانوية داخل المسجد. وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، هاجم مستوطنون، مساء الأربعاء، منازل الفلسطينيين في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي تجاهها من دون الإبلاغ عن إصابات، فيما سرق مستوطنون مواد بناء تعود لفلسطينيين من سهل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

كما أُصيبت فلسطينية برضوض بعد اعتداء مستوطنين على مركبتها قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس، ما سبَّب حادثَ سيرٍ نُقلت على إثره إلى المستشفى، فيما أُصيب فلسطيني ونجله برضوض جراء تعرضهما للضرب على يد مستوطنين في بلدة ياصيد شمال نابلس. وفي بيت لحم جنوبي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم، ودَهمت منازل ومحال تجارية وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عدداً من الفلسطينيين وأخضعتهم لتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم.

كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أبقار في الأغوار الشمالية الفلسطينية، وبالهدم لعدد من المنازل والمنشآت في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بذريعة البناء من دون ترخيص. وفي بلدة الجيب شمال غرب القدس، أُصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء الأربعاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحام البلدة، وعولجوا ميدانياً.