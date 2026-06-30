- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جمعية التضامن الخيرية في نابلس، ووصفتها بأنها "جمعية إرهابية"، مما أدى إلى إغلاق المبنى التجاري بالكامل. تأسست الجمعية في الخمسينيات وتقدم خدمات للفقراء، ويعتبر إغلاقها جزءاً من سياسة الاحتلال لتجفيف الدعم للفلسطينيين. - تمكنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية من إعادة فتح عمارة سفيان في نابلس بعد إغلاقها من قبل الاحتلال، مما عطل مصالح المواطنين. ومنذ بداية العام، أغلقت قوات الاحتلال عدة جمعيات في الضفة الغربية واعتقلت عاملين فيها. - شرعت قوات الاحتلال بهدم ملعب مدرسة في بيت لحم بحجة عدم الترخيص، واقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال، مما أدى إلى توترات.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المقر الرئيسي لجمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بالتوازي مع إغلاق مبنىً تجاري يقع فيه المقرّ بالكامل. وقال الناطق الرسمي باسم مؤسسات نابلس وفعالياتها، غسان حمدان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس قرابة الساعة الخامسة فجراً، وحاصرت المقر الرئيسي لجمعية التضامن الخيرية، ثم فتشته وعبثت بمحتوياته".

وأوضح حمدان أنّ "قوات الاحتلال وضعت إخطاراً على مقرّ الجمعية تعلن فيه أنها (جمعية إرهابية وتساند الإرهاب)، وأنها مغلقة لمدة عام اعتباراً من اليوم، وفق ما ورد في ذلك الإخطار". وأشار حمدان إلى أنّ قوات الاحتلال "لم تكتفِ بإغلاق مقر الجمعية، بل أغلقت المبنىً بأكملها، رغم أنّ الجمعية تشغل طابقاً واحداً فيه، حيث عمدت إلى تلحيم جميع أبواب البناية". ولفت حمدان إلى أن المبنى الذي يقع فيه مقر الجمعية يضم عشرات المكاتب والمحلات التجارية، وليس مقرّ الجمعية فقط.

رصد جيش الاحتلال ومستوطنون ينتهجون نشر حواجز عشوائية في الضفة الغربية

وشدد حمدان على أنّ جمعية التضامن الخيرية تقدم خدماتها للفقراء والمهمشين والأيتام، ولديها مؤسسات تعليمية، وتمارس عملاً خيرياً، معتبراً أنّ ما جرى "يأتي في إطار سياسة الاحتلال التصعيدية الرامية إلى تجفيف مصادر الدعم للفلسطينيين، بما ينعكس على صمودهم وتعزيزه". ولفت حمدان إلى أنّ الجمعية تأسست في خمسينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1952 تقريباً خلال الإدارة الأردنية للضفة الغربية، ما يعني أنها تعمل منذ نحو 75 عاماً، وأنّ إغلاقها "هدفه ضرب صمود المواطنين".

ولاحقاً أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أن طواقمها تمكنت، بعد متابعة مكثفة مع الجهات ذات العلاقة، من إعادة فتح عمارة سفيان في مدينة نابلس، بعد أن أغلقتها قوات الاحتلال فجر اليوم، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وإعاقة حركة الدخول والخروج من العمارة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، منذ مطلع العام الحالي، عدداً من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الضفة الغربية، بينها لجان زكاة، عقب مداهمتها، واعتقلت عدداً من العاملين فيها. وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مدينة يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وأغلقت عدداً من الطرق، ما أدى إلى فصل عدد من المناطق عن بعضها، بالتزامن مع مداهمة منازل الفلسطينيين وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، وفق مصادر محلية. من جانب آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية، عمليات دهم للمنازل واقتحامات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللها اعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين.

هدم ملعب مدرسة ثانوية غرب بيت لحم جنوبي الضفة

إلى ذلك، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم ملعب تابع لمدرسة ثانوية في بلدة بتّير غرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. وقال الناشط في المقاومة الشعبية غسان عليان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بتّير صباح اليوم، وشرعت بهدم ملعب كرة قدم تابع لمدرسة ذكور بتّير الثانوية، بادعاء عدم الترخيص".

وأكد عليان أن عدداً من الشبان حاولوا منع قوات الاحتلال من هدم الملعب، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، لافتاً إلى وقوع حالة من الشد والتدافع في المكان، من دون أن تنفذ قوات الاحتلال أي اعتقالات. واقتحم مستوطنون، اليوم، باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.