- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية التضامن الخيرية في نابلس، ووصفتها بأنها "جمعية إرهابية"، وأغلقت البناية التجارية بالكامل، مما أثر على عشرات المكاتب والمحلات التجارية. - تأسست جمعية التضامن الخيرية عام 1952، وتقدم خدمات للفقراء والمهمشين والأيتام، ويعتبر إغلاقها جزءًا من سياسة الاحتلال لتجفيف مصادر الدعم للفلسطينيين. - منذ بداية العام، أغلقت قوات الاحتلال عدة جمعيات في الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من العاملين فيها، كما نفذت عمليات دهم واعتقالات في مناطق مختلفة.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المقر الرئيسي لجمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بالتوازي مع إغلاق بناية تجارية، يقع فيها المقرّ بالكامل. وقال الناطق الرسمي باسم مؤسسات وفعاليات نابلس، غسان حمدان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس قرابة الساعة الخامسة فجراً، وحاصرت المقر الرئيسي لجمعية التضامن الخيرية، ثم فتشته وعبثت بمحتوياته".

وأوضح حمدان أنّ "قوات الاحتلال وضعت إخطاراً على مقرّ الجمعية تعلن فيه أنها (جمعية إرهابية وتساند الإرهاب)، وأنها مغلقة لمدة عام اعتباراً من اليوم، وفق ما ورد في ذلك الإخطار". وأشار حمدان إلى أنّ قوات الاحتلال "لم تكتفِ بإغلاق مقر الجمعية، بل أغلقت البناية بأكملها، رغم أنّ الجمعية تشغل طابقاً واحداً فيها، حيث قامت بتلحيم جميع أبواب البناية". ولفت حمدان إلى أن البناية التي يقع فيها مقر الجمعية تضم عشرات المكاتب والمحلات التجارية، وليس مقرّ الجمعية فقط.

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وشدد حمدان على أنّ جمعية التضامن الخيرية تقدم خدماتها للفقراء والمهمشين والأيتام، ولديها مؤسسات تعليمية، وتمارس عملاً خيرياً، معتبراً أنّ ما جرى "يأتي في إطار سياسة الاحتلال التصعيدية الرامية إلى تجفيف مصادر الدعم للفلسطينيين، بما ينعكس على صمودهم وتعزيزه". ولفت حمدان إلى أنّ الجمعية تأسست في خمسينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1952 تقريباً خلال الإدارة الأردنية للضفة الغربية، ما يعني أنها تعمل منذ نحو 75 عاماً، وأنّ إغلاقها "هدفه ضرب صمود المواطنين".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، منذ مطلع العام الحالي، عدداً من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الضفة الغربية، بينها لجان زكاة، عقب مداهمتها، كما اعتقلت عدداً من العاملين فيها. وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مدينة يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وأغلقت عدداً من الطرق، ما أدى إلى فصل عدد من المناطق عن بعضها، بالتزامن مع مداهمة منازل الفلسطينيين وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، وفق مصادر محلية.

من جانب آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية، عمليات دهم للمنازل واقتحامات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللها اعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين.