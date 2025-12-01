- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وبلدة عقابا، حيث فرضت حظر تجول وأغلقت المداخل بالسواتر الترابية، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية والتعليم، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية دون تسجيل اعتقالات أو إصابات. - نفذت طائرتان مروحيتان إنزالًا جويًا في عقابا، حيث تحرك الجنود نحو ثكنة عسكرية، في تصعيد ميداني بعد سلسلة عمليات عسكرية في الضفة الغربية خلفت دمارًا وإصابات واعتقالات. - تواصل قوات الاحتلال عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك اقتحام قباطية واعتقال مواطنين، واعتداءات على المواطنين والمركبات، واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال.

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالي المدينة، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على انسحابها من المحافظة، وفق ما أفاد مدير الإعلام في محافظة طوباس والأغوار الشمالية أدهم عودة لـ"العربي الجديد". وجاء الاقتحام الجديد حوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً، وسط إعادة نشر القوات وتمركزها داخل منازل حولتها إلى ثكنات عسكرية.

من جديد.. الاحتلال يشن اقتحاما واسعا لمدينة طوباس شمال الضفة، أغلق طرقا جديدة بالسواتر الترابية، حوّل منازل لثكنات عسكرية، ينتشر في عدة أحياء وسط فرض حظر للتجوال، المدارس أجلت الدوام حتى انسحاب الاحتلال، وجنود الاحتلال يقتحمون المنازل ويخربون محتوياتها. pic.twitter.com/SGiCJG8N4V — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2025

وبحسب عودة، أعلنت قوات الاحتلال فجراً، فرض حظر التجول، وإغلاق جميع مداخل مدينة طوباس الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية في المحافظة وتعطيل دوام المؤسسات كافة. من جانبه، أكد ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني حسان فقها، من مدينة طوباس، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ ساعات فجر اليوم، اقتحام مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط تحويل عدد من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى تنفيذ مداهمات واسعة وتفتيش المنازل بشكل مكثف.

وأوضح فقها أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجول شامل على مدينة طوباس، وأغلقت جميع مداخلها بالسواتر الترابية، ما أدى إلى عزل طوباس بالكامل وتعطيل الحركة فيها، في ظل استمرار الانتشار العسكري وعمليات التفتيش والتمركز داخل الأحياء السكنية، بينما لم تسجل حتى الآن حالات اعتقال أو إصابات. وفي تطور خطير، شهدت بلدة عقابا شمالي طوباس، إنزالاً جوياً نفّذته طائرتان مروحيتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد ميداني يتزامن مع اقتحام متواصل للبلدة ومدينة طوباس منذ ساعات الفجر.

وأكد الصحافي زيد أبو عرة، وهو من بلدة عقابا، لـ"العربي الجديد"، أن طائرتين عسكريتين مروحيتين إسرائيليتين نفذتا صباح اليوم، عمليتي إنزال جوي مرتين متتاليتين في المنطقة الغربية من البلدة، حيث أنزلت الطائرتان عشرات الجنود في تلك المنطقة. وأشار أبو عرة إلى أن جنود الاحتلال الذين جرى إنزالهم تحركوا بعد ذلك باتجاه ثكنة عسكرية تقيمها قوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة عقابا. وأشار أبو عرة إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام عقابا منذ ساعات فجر اليوم، وسط عمليات تحويل عدد من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية.

ويأتي هذا الاقتحام بعد عدوان على مدينة طوباس وبلدتي عقابا وتياسير، حيث انسحبت منها مساء السبت، بينما انسحبت، صباح السبت، من مخيم الفارعة بعد يوم من العدوان، كما انسحبت، الجمعة، من بلدة طمون بعد ثلاثة أيام من العدوان، حيث خلّف العدوان دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى مئات الإصابات والاعتقالات والمداهمات.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية ما زال مستمراً منذ فجر اليوم، حيث حوّلت قوات الاحتلال عدداً من المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة، ونفذت عمليات تفتيش وعبث بمحتويات المنازل، إلى جانب تسجيل حالات اعتقال واحتجاز وتحقيق الميداني. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال، اليوم، عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق متعددة من الضفة الغربية.

من جانب آخر، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت ليل أمس الأحد، مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في الوجه نُقل من منطقة الضاحية ببلدة الرام شمالي القدس إلى مركز طبي في بلدة كفر عقب شمالي القدس، كما عالجت مواطناً آخر أصيب بالرصاص الحي في الركبة وسقط عن جدار الفصل العنصري في المنطقة نفسها. وفي حادثة أخرى، أعلنت طواقم الهلال الأحمر تعاملها ليل أمس، مع ثلاث إصابات نتيجة اعتداء قوات الاحتلال على حاجز تياسير قرب طوباس، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

إلى ذلك، اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدّى المستوطنون طقوساً تلمودية، ونفّذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد. من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين حطموا فجر اليوم، زجاج عدد من المركبات بعد استهدافها بالحجارة قرب بلدة بيت ليد شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى تضرّرها بشكل لافت قبل انسحابهم من المكان.

وفي سياق آخر، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، عدداً من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في حي الجابريات المحاذي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ أكثر من عشرة أشهر، مع تدمير مئات المنازل.