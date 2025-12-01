الضفة الغربية | الاحتلال يعيد اقتحام طوباس ويغلق مداخلها بالسواتر

- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال الضفة الغربية، حيث أغلقت الطرق بالسواتر الترابية وحولت المنازل إلى ثكنات عسكرية، مما أدى إلى تعطيل التعليم وحظر التجوال. - شهدت مناطق متعددة في الضفة الغربية عمليات اعتقال ومداهمات، حيث استمرت الاقتحامات في بلدة قباطية جنوب جنين، مع تحويل المنازل إلى نقاط مراقبة واعتقال المواطنين. - تعامل الهلال الأحمر الفلسطيني مع إصابات بالرصاص الحي في مناطق مختلفة، بما في ذلك إصابات في الوجه والركبة، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال.

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالي المدينة، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على انسحابها من المحافظة، وفق ما أفاد مدير الإعلام في محافظة طوباس والأغوار الشمالية أدهم عودة لـ"العربي الجديد". وجاء الاقتحام الجديد حوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً، وسط إعادة نشر القوات وتمركزها داخل منازل حولتها إلى ثكنات عسكرية.

من جديد.. الاحتلال يشن اقتحاما واسعا لمدينة طوباس شمال الضفة، أغلق طرقا جديدة بالسواتر الترابية، حوّل منازل لثكنات عسكرية، ينتشر في عدة أحياء وسط فرض حظر للتجوال، المدارس أجلت الدوام حتى انسحاب الاحتلال، وجنود الاحتلال يقتحمون المنازل ويخربون محتوياتها. pic.twitter.com/SGiCJG8N4V — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2025

وبحسب عودة، أعلنت قوات الاحتلال فجراً، فرض حظر التجول وإغلاق جميع مداخل مدينة طوباس الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية في المحافظة وتعطيل دوام المؤسسات كافة. ويأتي هذا الاقتحام بعد عدوان على مدينة طوباس وبلدتي عقابا وتياسير حيث انسحبت منها مساء السبت، بينما انسحبت صباح السبت من مخيم الفارعة بعد يوم من العدوان، كما انسحبت الجمعة من بلدة طمون بعد ثلاثة أيام من العدوان، حيث خلّف العدوان دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى مئات الإصابات والاعتقالات والمداهمات.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية ما زال مستمراً منذ فجر اليوم، حيث حوّلت قوات الاحتلال عدداً من المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة، ونفذت عمليات تفتيش وعبث بمحتويات المنازل، إلى جانب تسجيل حالات اعتقال واحتجاز وتحقيق الميداني. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال، اليوم، عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق متعددة من الضفة الغربية.

من جانب آخر، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت ليل أمس الأحد، مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في الوجه نُقل من منطقة الضاحية ببلدة الرام شمالي القدس إلى مركز طبي في بلدة كفر عقب شمالي القدس، كما عالجت مواطناً آخر أصيب بالرصاص الحي في الركبة وسقط عن جدار الفصل العنصري في المنطقة نفسها. وفي حادثة أخرى، أعلنت طواقم الهلال الأحمر تعاملها ليل أمس، مع ثلاث إصابات نتيجة اعتداء قوات الاحتلال على حاجز تياسير قرب طوباس، وتم نقلهم إلى المستشفى.