الضفة الغربية | الاحتلال يعتقل عدداً من الفلسطينيين بينهم 5 نساء

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عدداً من الفلسطينيين، بينهم خمس نساء، مثل جميلة كنعان وجميلة الدحو، العاملتين في لجان العمل الصحي. - في الخليل، اعتقلت القوات عدة أشخاص، منهم عامر الجبريني ووسيم زلوم، كما استولت على أموال من أحد المنازل واحتجزت سائقين على مدخل بيت عينون. - أغلقت قوات الاحتلال الطريق الأخير في بلدة سنجل، مما أدى إلى عزلها بالكامل، وارتفع عدد المداخل المغلقة إلى ستة رئيسية و16 فرعية.

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات طاولت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال لعدد من الفلسطينيين، بينهم خمس نساء، وفق ما أفادت به مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني السراحنة.

وقالت السراحنة، خلال حديث مع "العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال اعتقلت جميلة كنعان (65 عاماً)، وجميلة الدحو من منزليهما في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وكذلك ميسر الفقيه من مدينة نابلس شمالي الضفة، وفاتن حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، وعطاف بدر (66 عاماً) من مدينة الخليل، جنوبي الضفة. وتعمل الدحو مديرة تنمية البرامج والمساعدات في لجان العمل الصحي، فيما تعمل كنعان ممرضة في لجان العمل الصحي، كما تعمل حنايشة في إحدى الجمعيات الخيرية.

وفي سياق الاعتقالات، أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل كلاً من: عامر حمدي الجبريني، ووسيم سعيد زلوم، وعبد الله شكري الجنيدي، إضافة إلى وديع محمود البربراوي بعد مداهمة منزله في بلدة حلحول شمال الخليل. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً السائقين يزن يوسف الفروخ وإياد حامد المطور من مركبتهما على مدخل بيت عينون شرق الخليل، كما فتشت عدة منازل في مدينة الخليل وقرية كفر قليل جنوب نابلس، واستولت على مبلغ مالي من أحد المنازل في كفر قليل.

وفي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، بحسب مصادر محلية، الصحافي حسن محمود الفرارجة (72 عاماً)، والشاب أدهم جمال فراج (28 عاماً)، بعد مداهمة منزليهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، واعتقلت معتز الزرعيني وشعاع كممجي، كما احتجزت عدة شبان لساعات وأجرت معهم تحقيقاً ميدانياً قبل أن تنسحب وتفرج عنهم، وفق مصادر محلية.

وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال الطريق الأخير الذي كان يشكل المنفذ الوحيد للخروج من بلدة سنجل شمال شرق رام الله، ما أدى إلى عزل البلدة بالكامل عن محيطها. وأكدت المصادر أن مجموع الطرق والمداخل المغلقة في البلدة ارتفع إلى ستة مداخل رئيسية و16 طريقاً فرعياً وزراعياً، أُغلقت بواسطة سواتر ترابية وحجرية وبوابات حديدية.