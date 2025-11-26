الضفة الغربية | الاحتلال يشن عدواناً واسعاً على طوباس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء- الأربعاء عدواناً واسعاً على مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات للمنازل وطرد سكانها قبل اتخاذها ثكنات عسكرية، فيما حلق الطيران المروحي في أجواء المدينة التي تعرضت لعشرات عمليات الاقتحام خلال العامين الأخيرين ودمرت بنيتها التحتية عدة مرات.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة وقراها ضمن العملية التي لا تزال مستمرة. وشملت العدوان الواسع قريتي عقابا وطمون. وأفاد شهود عيان بانتشار واسع لآليات الاحتلال في المدينة وسط حظر التجوال ومنع الأهالي من الحركة. وقال الشهود إن "طيران الاحتلال المروحي يحلق في أجواء المدينة ويطلق نيرانه"، فيما أغلقت جرافات الاحتلال عدة طرق بالسواتر الترابية.

وقال محافظ طوباس أحمد الأسعد إن "الاحتلال بدأ عملية عسكرية في المحافظة ستستمر عدة أيام، وأقام سواتر ترابية في محيطها، مما أدى إلى شلل الحركة وخطر يهدد حياة المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى والأطفال". وأعلن الأسعد عن تعطيل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة. كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في المحافظة عن تعطيل كافة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء، "حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي".

وأضاف الأسعد أن "الاحتلال الإسرائيلي يدعي وجود مطلوبين أمنيا وهذه ادعاءات باطلة والعملية في المحافظة سياسية وليست أمنية"، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأعلن كل من جيش الاحتلال، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقوات حرس الحدود، في بيان مشترك، صباح الأربعاء، عن بدء "عملية واسعة" في الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، بذريعة إحباط أي عمليات للمقاومة في منطقة شمال الضفة. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين في جيش الاحتلال، زعمهم أن العملية في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك في منطقة جنين، انطلقت بسبب محاولات جهات في المقاومة ترسيخ وجودها في المنطقة، وبسبب تزايد العمليات ضد أهداف للاحتلال في المنطقة.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة، من بينها، مخيم الفوار في الخليل (جنوب) وبلدات في رام الله ونابلس.

ويصعد جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة، حيث شن أكثر من عدوان مدمر على مدن الشمال، بما فيها طوباس وجنين وطولكرم، مما أدى إلى تهجير عشرات آلاف المدنيين، بعد تدمير منازلهم وطردهم منها بالقوة ومنع عودتهم. كما أسفر العدوان على شتى مناطق الضفة عن سقوط أكثر من 1000 شهيد. ويتذرع الاحتلال بأنه عملياته تستهدف مقاومين فلسطينيين، على الرغم من تراجع المقاومة المسلحة بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، كما أن استهداف المدنيين بصورة ممنهجة خلال الاقتحامات يشير إلى أهداف أخرى، يرجعها مراقبون إلى مسعى إسرائيلي لتهجير مزيد من السكان وفرض واقع جديد في الضفة، على غرار غزة.