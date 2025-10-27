الضفة الغربية | الاحتلال يشن حملة مداهمات ويعتقل قيادياً في "حماس"

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابات في صفوف المواطنين، واعتقلت قيادياً في حركة حماس ونشطاء. وأكدت مصادر عائلية أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت بسيارة مدنية حيّ أم الشرايط بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله، فجراً، وداهمت منزل القيادي في حركة حماس الشيخ جمال الطويل، تبعتها تعزيزات لقوات الاحتلال في المنطقة وقامت باعتقاله، بالتزامن مع تقييد أبنائه والاعتداء عليهم، قبل أن تنسحب من المكان.

كما أفادت المصادر باعتقال الشاب فادي عبد الدايم خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة، والفتى محمد مجدي من بلدة دير أبو مشعل، غربي رام الله. وفي أريحا، شرقي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، فيما أصيب عدد من الشبان جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل الجنود أثناء اقتحام المخيم. وفي طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الناشط علاء صالح محمد سروجي من منزله داخل مدينة طولكرم، إضافة إلى اعتقال الشاب أحمد أبو جاموس خلال اقتحام ضاحية ارتاح، جنوبي طولكرم.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منازل المواطنين في مخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس، واعتقلت الشاب معتصم أبو عيشة (السنونو) بعد مداهمة منزل عائلته في حارة الطيراوية بالمخيم، إضافة إلى اعتقال شاب آخر من عائلة حشاش خلال الاقتحام ذاته. وفي محافظة الخليل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاماً أصيب بقنبلة صوت في الوجه في بلدة دير سامت، وجرى نقله إلى المستشفى. وفي السياق، أوضحت مصادر محلية أن الفتى نزيه إياد محمود عوض مسالمة أصيب بقنبلة صوت في الرأس أثناء انسحاب قوات الاحتلال من وادي السيميا باتجاه بوابة بيت عوا، جنوب الخليل.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الشابين قصي محمد حمدان وأحمد ياسر حمدان بعد اقتحام منزليهما في قرية الطبقة، جنوبي مدينة دورا، جنوبي الخليل، كما اقتحمت بلدة نعلين، غربي رام الله، منذ ساعات الفجر، وشنت حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميدانية مع الشبان. وفي سياق آخر، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بتجريف أراضٍ وشق طريق استيطانية في أراضي قرية اللبن الشرقية، جنوبي نابلس، فيما منعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في بلدة سنجل، شمالي رام الله.

من جهة أخرى، أغلق مستوطن صباح اليوم الطريق الرئيسي لقرية الزويدين في بادية جنوب الخليل، وعرقل مرور الأهالي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، شمالي القدس، وانتشرت في شوارعه.