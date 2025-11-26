الضفة الغربية | الاحتلال يشنّ عدواناً واسعاً على طوباس

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على طوباس شمالي الضفة الغربية، تضمن اعتقالات، تحقيقات ميدانية، مداهمات للمنازل، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، مما أدى إلى شلل الحركة وتهديد حياة المواطنين. - اعتقل جيش الاحتلال 60 فلسطينياً وأصاب 10 آخرين، وأجبر عائلات على إخلاء منازلها، مع تخريب للبنية التحتية وعرقلة عمل الهلال الأحمر، مما أدى إلى تعطيل المؤسسات والمدارس. - أعلنت حماس أن العملية جزء من مخططات الضم والتهجير، داعية لتوحيد الجهود ضد سياسة الاجتثاث، وسط تصعيد إسرائيلي مستمر وتهجير الآلاف.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، عدواناً واسعاً من المتوقع أن يستمر لأيام على مدينة طوباس وقراها، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اعتقالات وتحقيقات ميدانية مع الفلسطينيين، ومداهمات للمنازل وطرد سكانها قبل اتخاذها ثكنات عسكرية، فيما حلق الطيران المروحي في أجواء المدينة التي تعرضت لعشرات عمليات الاقتحام خلال العامين الأخيرين ودمرت بنيتها التحتية عدة مرات.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة وقراها ضمن العملية التي لا تزال مستمرة. وشمل العدوان الواسع قرى عقابا وطمون وتياسير. وأفاد شهود عيان بانتشار واسع لآليات الاحتلال في المدينة وسط حظر التجول ومنع الأهالي من الحركة. وقال الشهود إن "طيران الاحتلال المروحي يحلق في أجواء المدينة ويطلق نيرانه"، فيما أغلقت جرافات الاحتلال عدة طرق بالسواتر الترابية.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، اعتقل جيش الاحتلال 60 فلسطينياً، وأصاب 10 آخرين، وأجبر عشرات العائلات على إخلاء منازلها في محافظة طوباس. وقال في بيان، إن "عمليات التّحقيق الميداني والاعتقال بمحافظة طوباس طاولت منذ فجر اليوم نحو 60 مواطناً، بينهم أطفال، وعوائل شهداء، وأسرى سابقون". وأضاف أن "الاحتلال خلال عدوانه المستمر على محافظة طوباس، نفذ عمليات تخريب وتدمير واسعة للبنى التحتية، ويأخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية".

وأشار إلى أنه ومنذ بداية العام الحالي، اعتقل جيش الاحتلال نحو 330 مواطناً من محافظة طوباس. من جانبها، ذكرت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أن عناصرها تعاملت مع 10 إصابات ناجمة عن اعتداء بالضرب المبرح، حيث نُقل 4 مصابين إلى المستشفى، بينما تلقى 6 آخرون العلاج ميدانياً. وأفادت الطواقم بأن الجيش الإسرائيلي عرقل عملها بشكل واضح في المحافظة خلال نقل 30 حالة مرضية، بينها 20 مريضاً يحتاجون جلسات غسيل كلى، وحالة وفاة نُقلت من داخل أحد المنازل إلى المستشفى. وأشارت إلى أن العمل الميداني لا يزال مستمراً رغم استمرار الاقتحام وانتشار القوات الإسرائيلية في محيط مدينة طوباس وبلدة طمون التي تتركز فيها العملية.

وقال محافظ طوباس أحمد الأسعد لـ"العربي الجديد"، إن "الاحتلال بدأ عملية عسكرية في المحافظة ستستمر عدة أيام، وأقام سواتر ترابية في محيطها، ما أدى إلى شلل الحركة وخطر يهدد حياة المواطنين، خاصة كبار السن والمرضى والأطفال". وأضاف أن قوات الاحتلال تسيطر منذ فجر اليوم على جميع البنايات المرتفعة في المحافظة سواء مدينة طوباس أو بلدة طمون". وأعلن الأسعد عن تعطيل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن نحو 70 ألف مواطن فلسطيني أصبحوا محاصرين ولا يستطيعون مغادرة منازلهم للعلاج أو التعليم أو العمل. كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في المحافظة عن تعطيل كافة المدارس الحكومية ورياض الأطفال "حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي".

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية pic.twitter.com/eFAuoXOhj4 — العربي الجديد (@alaraby_ar) November 26, 2025

وأشار الأسعد إلى أن "الهدف المعلن هو عملية أمنية وملاحقة المطلوبين، علما أنه لا يوجد أي مطلوبين للاحتلال في المحافظة"، معتبرا أن "الهدف الحقيقي هو ترسيخ الأمر الواقع عبر الاستيلاء على المزيد من أراضي المحافظة لصالح الاستيطان".

وفي تصريح آخر لوكالة "الأناضول"، أشار الأسعد إلى أن قوات الجيش "نفذت عمليات تخريب واسعة داخل المنازل"، شملت تحطيم محتويات وتخريب مركبات ووقوع أضرار في البنية التحتية. وأضاف الأسعد أن القوات "أجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها تحت تهديد السلاح"، لافتاً إلى أن الاقتحام "يُعدّ من الأوسع منذ شهور". وأوضح المحافظ أن طواقم الطوارئ تعمل "على محاولة تأمين ممرات لسيارات الإسعاف وتوفير أماكن إيواء للأسر التي اضطرّت لمغادرة منازلها".

من جانبه، أفاد رئيس بلدية طمون جنوب طوباس سمير بشارات في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط تحليق طيران مروحي "أباتشي"، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال حوّل 12 منزلاً إلى ثكنات عسكرية موزعة على عدة أحياء في البلدة، وطرد أصحابها، كما فتش عشرات المنازل واعتقل نحو عشرة أشخاص، وسط تحقيقات ميدانية. ودمرت جرافات الطريق الواصل بين بلدتي طمون وعاطوف بالكامل، وقطعت خطوط المياه والكهرباء في بعض مناطق البلدة. وأوضح بشارات أن جيش الاحتلال عزل بعض الأحياء وفصلها عن بعضها، ومنع التجوّل وقيّد حركة المواطنين، ومنع مركبات الإسعاف من التنقل. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 10 مواطنين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح، لافتا إلى نقل 4 منهم إلى المستشفى.

وفي بلدة عقابا المستهدفة أيضاً في العدوان الواسع، قال الصحافي زيد أبو عرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ الفجر اقتحام البلدة مع تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية. وأشار أبو عرة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت بعض مداخل بلدة عقابا بالسواتر الترابية، ما أدى إلى تضييق الحركة على الأهالي.

جيش الاحتلال: بدء عملية واسعة في شمال الضفة

وأعلن كل من جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقوات حرس الحدود، في بيان مشترك، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء "عملية واسعة" في الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، بذريعة إحباط أي عمليات للمقاومة في منطقة شمال الضفة. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين في جيش الاحتلال زعمهم أن العملية في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك في منطقة جنين، انطلقت بسبب محاولات جهات في المقاومة ترسيخ وجودها في المنطقة، وبسبب تزايد العمليات ضد أهداف للاحتلال في المنطقة. وبحسب موقع "واينت" العبري، من المقرر أن تستمر العملية عدة أيام، وستكون على غرار عمليات أخرى نُفّذت في مخيمات اللاجئين الواقعة شمالي الضفة خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

حماس: العملية في طوباس جزء من مخططات الضم والتهجير

من جانبها، قالت حركة حماس إن إعلان جيش الاحتلال إطلاق عملية عسكرية جديدة في شمال الضفة الغربية، "يكشف عن حجم الإجرام المنهجي الذي تمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة، ضمن سياسة معلنة هدفها سحق أي وجود فلسطيني وصولاً للسيطرة الكاملة على الضفة".

واعتبرت الحركة في بيان أن العملية تأتي "كجزء من مخططات الضم والتهجير المستمرة، التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تحويل مدن وقرى الضفة إلى مناطق محاصرة ومقطعة الأوصال، ومنع أي مظاهر طبيعية للحياة، في محاولة لإعادة إنتاج واقع أمني يخدم مشروع السيطرة الاستعمارية"، ودعت إلى "توحيد الجهد الشعبي والسياسي والميداني لصد سياسة الاجتثاث التي يمارسها الاحتلال، وطالبت المجتمع الدولي "بتحرك فوري وجاد للضغط لوقف العدوان وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومحاسبته على مخالفاته للقانون الدولي".

4 جرحى باعتداء للمستوطنين في يطا

إلى ذلك، أصاب مستوطنون اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين بجروح ورضوض، عقب اعتدائهم عليهم في بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل. وقال الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان أسامة مخامرة، في تصريح لوكالة الأناضول، إن مجموعة من المستوطنين المنطلقين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا (تضم 28 قرية)، هاجمت عدداً من الفلسطينيين في منطقة خلة الحمص جنوب شرقي بلدة يطا.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين بالضرب المبرح، بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي. ولفت إلى نقل المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي، وأن إصاباتهم تراوحت بين متوسطة وطفيفة، وفق إفادات الطواقم الطبية.

وفي الخليل جنوبي الضفة أيضاً، هدمت جرافات الاحتلال عدداً من المنشآت والمحلات التجارية الواقعة في منطقة مثلث الرماضين جنوب المدينة جنوبي الضفة الغربية، ما ألحق خسائر مادية كبيرة بأصحابها. كما اقتحمت قوات الاحتلال روضة أطفال في عرب الرشايدة جنوب بيت لحم جنوبي الضفة، وأطلقت قنابل الغاز ضد الأطفال والعاملين فيها، واحتجزت عدداً من العاملين.

إلى ذلك، هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة وسط الضفة الغربية، محلّاً تجارياً في منطقة باب العامود بحجة البناء دون ترخيص. ومن جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت اليوم الأربعاء، عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، كما دفعت صباح اليوم بعدد كبير من الآليات والمعدّات الثقيلة باتجاه مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، حيث يدخل العدوان على المخيم شهره العاشر.

ويصعد جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة، حيث شن أكثر من عدوان مدمر على مدن الشمال، بما فيها طوباس وجنين وطولكرم، ما أدى إلى تهجير عشرات آلاف المدنيين، بعد تدمير منازلهم وطردهم منها بالقوة ومنع عودتهم. كما أسفر العدوان على شتى مناطق الضفة عن سقوط أكثر من 1000 شهيد. ويتذرع الاحتلال بأن عملياته تستهدف مقاومين فلسطينيين، على الرغم من تراجع المقاومة المسلحة بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، كما أن استهداف المدنيين بصورة ممنهجة خلال الاقتحامات يشير إلى أهداف أخرى، يرجعها مراقبون إلى مسعى إسرائيلي لتهجير مزيد من السكان وفرض واقع جديد في الضفة على غرار غزة.