الضفة الغربية | الاحتلال والمستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إصابات بالرصاص والاختناق وعمليات اقتحام واعتقال، حيث منعت قوات الاحتلال المصلين من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ في خربة طانا، وهاجمتهم بقنابل الصوت والغاز. - في جنوب نابلس، هاجم مستوطنون فلسطينيين ومتضامنين أجانب في قرية جوريش، وقطعوا أعمدة الكهرباء في بلدة بيتا، بينما في سنجل أحرقوا محاصيل زراعية وأطلقوا الرصاص الحي. - في بيت لحم، دمر مستوطنون شبكة مياه وسرقوا خزانات، بينما في القدس أصيب شاب برصاص الشرطة واعتُقل آخر، وشهدت رام الله اقتحامات واعتقالات متعددة.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الجمعة، اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إلى جانب إصابات بالرصاص والاختناق، وعمليات اقتحام واعتقال في مناطق عدّة. وقال منسق الحملة الشعبية للدفاع عن خربة طانا، ثائر حنني، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت رواد مسجد بيت الشيخ في خربة طانا، شرق بلدة بيت فوريك، شرقي نابلس، من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة كالمعتاد، ولاحقتهم بقنابل الصوت والغاز لمسافات طويلة، حتى وسط أحياء بلدة بيت فوريك.

وأوضح حنني أن إحدى قنابل الغاز اخترقت مركبة الشيخ محمد حمدي نصاصرة أثناء قيادتها، ما أدى إلى إصابة جميع من كانوا داخلها بالاختناق، وهم: أحمد حسن الكردي (70 عاماً)، وشقيقه محمود الكردي، والحاج إبراهيم شكيرون مليطات، وصهيب بديع خطاطبة، إضافة إلى سائق المركبة محمد نصاصرة. وأشار حنني إلى أن قوات الاحتلال منعت المصلين أيضاً من أداء الصلاة في العراء تحت أشعة الشمس على أطراف خربة طانا، كما اعتادوا على ذلك في المرات التي كانوا يُمنعون فيها من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ.

وفي جنوب نابلس، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا، اليوم الجمعة، عدداً من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في قرية جوريش، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت تجاههم، من دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات. وأشارت المصادر إلى أنّ المستوطنين هاجموا المتضامنين أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل لإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء اعتداءات سابقة في قرية جوريش. وفي بلدة بيتا، جنوب نابلس، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين قطعوا، فجر اليوم الجمعة، أعمدة الكهرباء في منطقة "الظهرة" على أطراف البلدة، وأتلفوها.

وفي بلدة سنجل، شمال رام الله، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا، فجر اليوم الجمعة، أطراف البلدة، وأحرقوا محاصيل زراعية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الأهالي الذين تصدوا لهم وأجبروهم على المغادرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لحماية المستوطنين، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الأهالي، من دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات. وفي جنوب شرقي بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين دمروا، اليوم الجمعة، شبكة مياه الشرب وخزانين للمياه في قرية المنية، وسرقوا خزانين آخرين للمياه. وفي سياق آخر، أفادت محافظة القدس بأن شاباً أصيب، صباح اليوم الجمعة، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتُقل شاب آخر كان برفقته، أثناء ملاحقتهما وهما على دراجة نارية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، بالاختناق جرّاء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها محيط مجمع فلسطين الطبي ومخيم قدورة في مدينة رام الله. في حين نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة والليلة الماضية، عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.