الضفة الغربية | الأردن يطالب إسرائيل بالتوقّف عن إغلاق أبواب الأقصى

- طالبت الأردن بفتح المسجد الأقصى فورًا خلال شهر رمضان، وأدانت إغلاقه ومنع الشعائر الدينية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. - اعتداءات المستوطنين أدت إلى تهجير عائلات بدوية في الأغوار الشمالية، مع إقامة بؤر استيطانية جديدة واعتداءات على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، بالإضافة إلى اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. - تصاعد التوترات مع إقامة بؤر استيطانية جديدة في نابلس والقدس، وقيام قوات الاحتلال باقتحامات واعتقالات، مما أدى إلى إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين وأعمال تجريف وهدم للممتلكات.

طالب الأردن، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد. وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان استمرار سلطات الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين ومنعهم من إقامة الشعائر الدينية فيه، خصوصًا بالتزامن مع شهر رمضان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، بذريعة الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، مانعةً أداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان داخله، في ظل انتشار مكثف لقوات الاحتلال في مدينة القدس، مما اضطر المصلين إلى أداء الصلاة في محيط باب العامود. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفضَ المملكة المطلق واستنكارَها لهذا الإجراء اللاشرعي وغير المُبرَّر، ولمواصلة السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الاستفزازية في المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف وتجاه المصلين، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وطالب المجالي إسرائيل بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فورًا وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة.

وشدد المجالي على أنّ المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

المستوطنون يتسببون بتهجير عائلات في الأغوار

وفي الضفة الغربية، تسببت اعتداءات المستوطنين بتهجير عائلات بدوية في الأغوار الشمالية الفلسطينية الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، تزامناً مع إقامة بؤر استيطانية جديدة، إضافة إلى اقتحامات واعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي طاولت مدناً ومخيمات وقرى عدة بالضفة الغربية. وأكد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات في تصريح صحافي، أن تسع عائلات فلسطينية هُجرت فجر اليوم الأربعاء، من التجمع السكاني في منطقة خلة أبو صلاح شرقي عينون في الأغوار الشمالية.

وأوضح بشارات أن جزءاً من هذه العائلات كان يقيم إلى الغرب من تجمع الرأس الأحمر، مشيراً إلى أن جميع العائلات التي هُجرت اليوم كانت قد تعرضت للتهجير قبل أشهر من تجمع الفارسية في منطقتي خلة خضر والميتة في الأغوار. وفي السياق، أكد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اعتداءات المستوطنين نجحت في إجبار جميع العائلات الفلسطينية المقيمة في خربة يرزا شرق طوباس على الرحيل القسري والنزوح من أراضيها ومساكنها الليلة الماضية، بعد سلسلة من الهجمات التي وصفها بالمنظمة والمكثفة واستهدفت وجودهم التاريخي في المنطقة.

من جانب آخر، أكد مليحات أن المستوطنين أقاموا أمس الثلاثاء، بؤرة استيطانية على أراضي الفلسطينيين في بلدة مخماس شمال شرق القدس، كما اقتلعوا أكثر من 200 شجرة زيتون بعمر ست سنوات في قرية جوريش جنوب نابلس.

في حين، أكد الناشط الإعلامي أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين نصبوا أمس، خياماً وحظائر أغنام في منطقة إطويل الشيخ بمسافر يطا جنوب الخليل، وجلبوا قطيعاً من الأغنام أطلقوه في أراضي المواطنين ومزروعاتهم، كما استولوا على بئر مياه تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نصبوا خيمة على أراضي الفلسطينيين بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت، وتجولوا بمركبات "تراكترون" في الأراضي الملاصقة لحرم جامعة الزيتونة.

كما رش مستوطنون غاز الفلفل تجاه المارة قرب دوار مخماس شمال القدس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار. وفي الأغوار الشمالية، أكد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار معتز بشارات في تصريح صحافي، أن قوات الاحتلال أغلقت أمس، المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الشرقية من قرية عاطوف جنوب شرق طوباس، ودمرت خطوط المياه الواصلة إليها، ما أدى إلى محاصرة 30 عائلة يزيد عدد أفرادها على 180 مواطناً، فيما أصبحت آلاف الدونمات الزراعية وأكثر من 12 ألف رأس من الماشية بلا مصادر مياه. كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا الليلة الماضية، على أحد المواطنين في منطقة المالح بالأغوار الشمالية بالضرب المبرح وسرقوا مبلغاً مالياً كان بحوزته، واعتدوا كذلك على ناشط أجنبي كان يوثق تلك الاعتداءات في مسافر يطا. وأطلق مستوطنون أغنامهم في الأراضي الزراعية ومحيط منازل المواطنين في قرية سويا بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية.

إقامة بؤرتين استيطانيتين في نابلس والقدس

إلى ذلك، أقام مستوطنون بؤرتين استيطانيتين جديدتين في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس وجبل عيبال شمال نابلس بالضفة الغربية. وقالت محافظة القدس في بيان لها إن نحو 40 مستوطناً اقتحموا مناطق رأس فريج وكروم الغرابة والمطاطة في أراضي بلدة بيت إكسا، برفقة أربع شاحنات وجرافة، وبدؤوا بأعمال تجريف للأرض ونصب منشآت تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. وأشارت المحافظة إلى أن المستوطنين أغلقوا الطريق الزراعية التي يستخدمها الأهالي للوصول إلى أراضيهم، وهددوا المواطنين بعدم الاقتراب منها تحت تهديد السلاح.

وفي نابلس، أقام مستوطنون بؤرة جديدة على جبل عيبال شمال المدينة، بمشاركة ما يسمى مجلس مستوطنات السامرة وحركة الاستيطان "أمانا". وفي تطور آخر، استولى مستوطنون على منزل قيد الإنشاء في بلدة حوارة جنوب نابلس، فيما اقتحم آخرون أراضي الفلسطينيين في قرية بيت أمرين شمال غرب نابلس برفقة مواشيهم التي أطلقوها بين المنازل والأراضي المصنفة (أ).

اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين في مسافر يطا جنوب الخليل. ونفذت فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. واعتقلت 28 فلسطينياً خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، إضافة إلى وقوع إصابة واحدة خلال الاقتحام نقلت لتلقي العلاج. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً ونجله من قرية البرج في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وسبعة فلسطينيين بينهم ثلاث سيدات من عائلة واحدة خلال اقتحام مدينة طولكرم وبلدات دير الغصون وكفر اللبد بمحافظة طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين على مدخل بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، وشاباً من بلدة بير نبالا شمال غرب القدس، وآخر من قرية العقبة شرق طوباس، كما اعتقلت شابًا من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وفي مدينة نابلس، أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اصطدم فجر اليوم، بسيارة أحد المواطنين أثناء انسحابه من المدينة دون وقوع إصابات، فيما أصيب طفل (14 عاماً) بشظايا رصاص، وأصيب شاب (18 عاماً) برصاص حي في الفخذ خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس. كما أصيب أربعة فلسطينيين جراء تعرضهم للضرب خلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس، بينما دهمت قوات الاحتلال منازل في قرية دوما جنوب نابلس وفتشتها واعتقلت 11 شاباً وأجرت تحقيقات ميدانية مع الشبان، وتسببت بتكسير أشجار الزيتون عند مدخل أحد المنازل، في اقتحام متواصل للقرية.

ونفذت قوات الاحتلال أعمال تجريف وهدم قرب المدخل الشرقي لبلدة عرابة جنوب جنين، كما دهمت منازل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وحولتها إلى ثكنات عسكرية. وفي القدس، أدى مقدسيون صلاة العشاء قرب باب الساهرة الليلة الماضية قبل أن تقوم مخابرات الاحتلال بتفريقهم ومنع استمرار تجمعهم، بالتزامن مع انتشار مكثف للشرطة داخل البلدة القديمة ومحيطها، وفق محافظة القدس. وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني عشر على التوالي ومنع المصلين من أداء الصلاة فيهما منذ بدء الحرب على إيران.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية في أراضي عزبة جلعود جنوب قلقيلية بحجة البناء من دون ترخيص، كما حطمت فجر اليوم النصب التذكاري للشهيد عرفات داود في قرية بيت دقو شمال غرب القدس واستولت عليه.

وفي بيت لحم، شرعت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، في تجريف أراضٍ في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة لاستكمال الشارع الاستيطاني الذي شُق قبل فترة في المنطقة الشرقية، لربطه بالشارع الواصل إلى مستوطنة "تكواع A" المقامة على أراضي الفلسطينيين.