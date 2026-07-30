الضفة الغربية | اقتحام وشيك لقرية تل واحتجاز 100 فلسطيني في بيت أمر

- تحويل المنازل إلى نقاط عسكرية واحتجاز الفلسطينيين: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل منازل في قرية تل إلى نقاط عسكرية واحتجزت 100 فلسطيني في بيت أمر، مما أثار مخاوف الأهالي من اقتحامات واعتقالات مستمرة. - اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية: شهدت مناطق مثل طولكرم ونابلس عمليات اعتقال ومداهمات، بما في ذلك اعتقال ضابط في الأمن الوقائي الفلسطيني واندلاع مواجهات في بورين. - تصاعد اعتداءات المستوطنين: أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة واعتدوا على مزارعين وممتلكات فلسطينية في جنين ونابلس وطولكرم، مما يعكس تصاعد الاعتداءات.

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية إلى نقاط عسكرية، وسط تخوف الأهالي من أن تمهد الخطوة لاقتحام المستوطنين القرية التي شهدت مجزرة راح ضحيتها 4 فلسطينيين يوم الجمعة الماضي. وقال رئيس مجلس قروي تل وليد زيدان، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال استولت على أربعة مواقع داخل القرية وحولتها إلى نقاط عسكرية، موضحًا أن المنازل تقع في الجهة الجنوبية قرب مكان المجزرة، إضافة إلى موقع على طريق صرة في الجهة الغربية، وآخر قرب منزل صهيب رمضان الذي تعرّض للحرق قبل عشرة أيام. وحذر زيدان من أن هذه الإجراءات تأتي لحماية المستوطنين الذين يحشدون لتنظيم مسيرة في المنطقة، غدًا الجمعة.

من جهة أخرى، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس 100 فلسطيني خلال مداهمة منازل في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في جنين واعتدوا على مزارعين في نابلس (شمال). وصرح الناشط في بيت أمر محمد عوض، لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لسبع ساعات متواصلة ليل الأربعاء ــ الخميس، نفذت خلالها حملة مداهمات وتفتيش للمنازل، واحتجزت أكثر من 100 مواطن للتحقيق الميداني في مدرسة البلدة قبل الإفراج عنهم جميعًا، مشيرًا إلى أن البلدة تتعرض لحملات اقتحام واعتقالات متواصلة منذ أكثر من عام. وفي طوباس شمالي الضفة، حطمت قوات الاحتلال مركبة واعتقلت الشابين مصطفى السباعي وعيسى أبو عرة، وذلك عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى المدينة.

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كذلك اعتقلت قوات الاحتلال ضابطاً في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، بعد توقيفه على حاجز بمحيط دوار فرعون جنوب طولكرم، فيما داهمت عددًا من المنازل في ضاحيتي ذنابة وشويكة، وأجرت تحقيقًا ميدانيًا مع عدد من الفلسطينيين.

وشهدت نابلس عملية اقتحام مماثلة، فيما اندلعت مواجهات بقرية بورين جنوبي المدينة، دون الإبلاغ عن إصابات. وفي قلقيلية وبيت لحم ورام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد مداهمة عدة منازل والاستيلاء على مركبة.

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وعلى صعيد إرهاب المستوطنين، أفاد شهود عيان بأن مستوطنين أقاموا بؤرة جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين. وهاجم مستوطنون صباح الخميس، مزارعين اثنين في سهل دير شرف غرب نابلس، وهددوهما بالقتل، فيما استولت قوات الاحتلال والمستوطنون، الأربعاء، على مركبتي جمع نفايات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء ــ الخميس، مركبات الفلسطينيين تحت جسر جبارة جنوب طولكرم، ما أدى إلى تضرر عدد منها، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال على طول الجسر. وفي الأغوار الشمالية، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مستوطنين بلباس عسكري داهموا تجمعًا وهددوا سكانه بإجبارهم على الرحيل خلال أسبوعين، وقطعوا التيار الكهربائي عن العائلات المقيمة. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي المزارعين بخربة قواويس، وطردوا رعاة المواشي الفلسطينيين من منطقة رجوم علي.

في السياق نفسه، أفاد مدير منظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين أضرموا النار، صباح اليوم الخميس، في خلايا نحل تعود لمواطنين فلسطينيين في مدينة قلقيلية.