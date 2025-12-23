الضفة الغربية | اقتحام مخيّم قلنديا وكفر عقب وإصابات في نابلس

- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، مما أدى إلى مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، وأسفرت عن إصابة 24 شخصاً. استمر الاقتحام ست ساعات وشمل مداهمات للمنازل والمحلات التجارية. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث أصيب فلسطينيون في نابلس والخليل وبيت لحم. كما حرث المستوطنون أراضٍ فلسطينية بحماية الجنود، ونفذت القوات عمليات اقتحام واعتقالات في مناطق متعددة. - استشهد الشاب يوسف عمر عقل من بديا متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال، ضمن سلسلة انتهاكات ضد العمال الفلسطينيين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة جرافات عسكرية وعشرات الجنود الذين انتشروا بكثافة في الشارع الرئيسي وأحياء المخيم وكفر عقب، وسط إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في صفوف الفلسطينيين، قبل أن تنسحب في وقت لاحق.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 24 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة كفر عقب وقلنديا، بينها ثلاث إصابات بالرصاص الحي، وثلاث إصابات بالرصاص المطاط، وإصابة نتيجة اعتداء بالضرب، و17 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وبعد اقتحام استمر نحو ست ساعات، تخللته مواجهات بالتوازي مع اقتحام ومداهمة منازل ومحال تجارية، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم من مخيم قلنديا وبلدة كفر.

وقبل ذلك، أفادت محافظة القدس بأنها رصدت منذ ساعات الصباح الباكر تحركات غير اعتيادية، شملت تجمعاً مكثفاً للآليات العسكرية والجرافات في محيط المنطقة، في مؤشر واضح على نية تنفيذ الاقتحام. وبحسب المحافظة، يأتي هذا الاعتداء بعد منشورات وزّعها جيش الاحتلال، زعم فيها عزمه اقتحام المنطقة بذريعة "إزالة تعديات"، في حين بدأ عملياً أعماله بالاعتداء على المواطنين واستخدام القوة المفرطة داخل الأحياء السكنية المكتظة، في سلوك يعكس طابعاً قمعياً لا علاقة له بأي إجراءات مدنية. وحذّرت محافظة القدس من خطورة استمرار هذا الاقتحام وتداعياته على حياة المواطنين وسلامتهم، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ميداني قد ينجم عنه، في ظل الأجواء المشحونة والتوتر المتصاعد في المنطقة.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين، واقتحامات وعمليات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في عدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في نابلس شمالي الضفة تعاملت فجر اليوم الثلاثاء، مع ثلاث إصابات نتيجة إطلاق رصاص على مركبة قرب حاجز عورتا المقام على أراضي جنوب نابلس، حيث أصيب أحد الفلسطينيين برصاص حي في اليد، فيما أصيب آخران برضوض مختلفة جراء انقلاب المركبة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أنّ ثلاثة فلسطينيين أصيبوا، ليل أمس الاثنين، في هجوم شنّه مستوطنون على تجمع واد جحيش في بلدة السموع جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث رشق المستوطنون منزل الفلسطيني محمود الدغامين بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم نوافذه وإلحاق أضرار بمحتوياته، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على سكانه. وفي حادثة أخرى، أفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني، مساء الاثنين، بجروح، جراء تناثر زجاج مركبته عقب تعرضها لإطلاق نار من قبل مستوطنين عند مدخل قرية مراح رباح، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا، فجر اليوم الثلاثاء، أراضي بلدتي بيت دجن وبيت فوريك شرقي نابلس، شمالي الضفة، برفقة جرارات زراعية، وشرعوا بحراثة الأراضي، كما حرث مستوطنون، أمس، أراضي الفلسطينيين في بلدة عقربا وخربة يانون جنوبي نابلس، بحماية جنود الاحتلال، حيث جرت حراثة عشرات الدونمات في سهل محفوريا جنوبي عقربا، وفي أراضي يانون، في محاولة للاستيلاء عليها.

وعلى صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عمليات اقتحام ومداهمة لمنازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأشارت مصادر محلية إلى أن أبرز تلك الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال جرت في بلدة دورا جنوبي الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ونفذت حملة مداهمات واعتقالات طاولت أكثر من 20 فلسطينياً.

استشهاد فلسطيني من سلفيت شمالي الضفة متأثراً بجروحه

من جهة ثانية، استشهد الشاب يوسف عمر عقل (33 عاماً) من بلدة بديا غربي سلفيت، شمالي الضفة الغربية، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع من إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته الوصول إلى عمله في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948. وأكد أمين سر حركة فتح في منطقة بديا التنظيمية، د. إياد القرم، لـ"العربي الجديد"، أنّ الشهيد عقل كان يحاول اجتياز جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمالي القدس، حين أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، ما أدى إلى إصابته في قدمه وحدوث نزيف حاد معه، نُقل على إثره إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وبحسب القرم، حاول الأطباء خلال الأسبوع الماضي إجراء العمليات اللازمة، وتزويده بالدم، إلا أن الجهود الطبية لم تنجح، وأُعلن عن استشهاده قبل ظهر اليوم. وأشار القرم إلى أنه من المقرر تشييع جثمان الشهيد في مسقط رأسه ببلدة بديا، اليوم، علماً أنه متزوج وأب لطفلَين. ولفت القرم إلى أن حادثة استشهاد يوسف عقل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين، من بينهم ثمانية عمال من بديا، أصيبوا خلال الشهر الماضي، أثناء محاولتهم الوصول إلى أعمالهم في الداخل المحتل، بينهم اثنان في الحادثة التي أدت إلى استشهاد عقل اليوم.