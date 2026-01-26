الضفة الغربية | اقتحام محيط معهد قلنديا وقمع أسيرات في سجن الدامون

- شهدت الضفة الغربية اقتحامات واعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت محيط معهد قلنديا للتدريب شمالي القدس، مما أدى إلى إخلاء قسري لمبانٍ ومكاتب تابعة للأونروا وتعليق الدوام في المؤسسات التعليمية. - نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات واسعة في بلدتي علار وصيدا شمالي طولكرم، واعتقلت أكثر من 40 مواطناً، وأغلقت حاجز عطارة العسكري، مما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين وإصابة عدد منهم. - تعرضت الأسيرات في سجن الدامون لاقتحام وقمع عنيف، وسط ظروف معيشية صعبة، وشهدت نابلس إطلاق نار على مركبة إسرائيلية دون إصابات، مما يعكس التوتر المستمر.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، محيط معهد قلنديا للتدريب شمالي القدس المحتلة، بالتزامن مع سلسلة عمليات عسكرية ومداهمات واعتداءات نفذتها في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابات واعتقالات ومداهمات وتحقيقات ميدانية. وأكدت محافظة القدس، في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم، عدة بنايات سكنية محيطة بمعهد قلنديا للتدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شمالي مدينة القدس المحتلة، من بينها عمارة تضم مكاتب اللجنة الشعبية، والمركز النسوي، ووحدة شمال شرق القدس في محافظة القدس، حيث أقدمت على إخلاء العمارة التي تضم هذه المكاتب قسراً.

وأشارت محافظة القدس إلى أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح المباني المرتفعة في المنطقة، بالتزامن مع إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام، والرصاص المطاطي والحي، إضافة إلى قنابل الصوت، ما أدى إلى تعليق الدوام في المؤسسات التعليمية في المنطقة حرصاً على سلامة الطلبة والأطفال. وفي بيان آخر، أوضحت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، شارع القدس المحاذي لمخيم قلنديا شمالي المدينة، وتمركزت في شارع المعهد، قبل أن تقتحم كذلك شارع المطار، حيث أقدمت على إزالة أجزاء من جدار الضم والفصل العنصري في نهاية شارع المطار، بالتزامن مع تجمّع عشرات المركبات العسكرية التابعة للاحتلال في محيط وأراضي مطار القدس الدولي سابقاً. وأشارت إلى أن الاقتحام جاء في وقت ذروة خروج الطلبة والأطفال إلى مدارسهم، ما تسبب بحالة من التوتر والارتباك في المنطقة.

إلى ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في الخليل تعاملت صباح اليوم مع إصابة شاب (30 عاماً) برصاص حي في الرجل على حاجز ترقوميا في الخليل، حيث جرى نقله إلى المستشفى. وفي سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم، منزل المواطن أبو صالح نواجعة، شرقي قرية رابا، جنوبي شرق جنين، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين أفراد العائلة، خاصة الأطفال. وأشار مليحات إلى أن مستوطنين أقدموا فجر اليوم، على إحراق كوخ زراعي في منطقة واد الحاج عيسى الواقعة بين بلدتي جوريش وعقربا جنوبي نابلس، إلى جانب تدمير المنزل المجاور، ما ألحق أضراراً جسيمة بالممتلكات وأثار حالة من الخوف بين الأهالي.

من جهتها، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، بلدتي علار وصيدا شمالي طولكرم بآليات عسكرية مصحوبة بمدرعات من نوع "إيتان"، ونفذت حملة مداهمات واسعة طاولت عشرات المنازل وخرّبت محتوياتها، واحتجزت أكثر من 40 مواطناً من البلدتين، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية صباح اليوم. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم وليل أمس الأحد، عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب، ما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين برضوض في مخيم بلاطة شرقي نابلس، جرى نقلهم إلى المستشفى.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت صباحاً، حاجز عطارة العسكري شمالي القدس، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند مدخل قرية النبي صالح شمالي رام الله، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين. كما أشارت المصادر إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع مساء الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي دورا جنوبي الخليل، وبيت أمر شمالي الخليل.

من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين نصبوا مساء الأحد، خيمة قرب أحد المنازل في منطقة جبل جوهر شرقي مدينة الخليل، تمهيداً لتوسيع مستوطنة "حفات جاد"، وواصلوا اعتداءاتهم المتكررة على أصحاب المنزل والمواطنين في المنطقة. على صعيد آخر، أكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال أطلقت النار أمس تجاه رعاة أغنام من تجمع جبل البابا البدوي قرب القدس، أثناء رعيهم أغنامهم في وادي الحوض المحاذي للتجمع، ما أسفر عن إصابة أحد الرعاة بجروح، واعتقال راعٍ آخر من المكان.

في سياق آخر، أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسيرات في سجن الدامون تعرضن لاقتحام وقمع عنيف عقب ادعاءات بوجود "أداة حادة"، ليتبيّن لاحقاً أنهنّ استخدمن الملاعق فقط لإعداد صحن سلطة، مشيراً إلى أن الأسيرات تعرّضن للطرح أرضاً، وإجبارهنّ على وضع الأيدي فوق الرؤوس خلال عملية الاقتحام والقمع. وقال: "الأسيرات يعشن أوضاعاً صعبة في ظل سوء جودة الطعام، وقلة كمياته، ومعاناة شديدة من البرد، ونقص الملابس والأغطية"، محذراً من الإهمال الطبي المتعمّد بحق إحدى الأسيرات التي تعاني من نزيف مستمر من الرحم دون تقديم علاج، رغم علم إدارة السجن بحالتها وحاجتها لتدخل جراحي. وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسيرات، وما يتعرّضن له من قمع وانتهاكات، داعياً لتدخل حقوقي دولي لإنقاذهم.

إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في نابلس

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عن تعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق نار في منطقة جبل عيبال في مدينة نابلس شمالي الضفة. وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب على إكس: "وردت أنباء عن إطلاق نار على مركبة إسرائيلية قرب جبل عيبال، دون وقوع إصابات، وقوات الجيش الإسرائيلي في طريقها إلى الموقع".