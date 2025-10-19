الضفة الغربية | اقتحام طوباس وإصابة فلسطيني وزوجته جنوبي الخليل

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ترافقه جرافتان، مساء السبت، مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال تلفزيون فلسطين الرسمي إن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة طوباس"، كما نشر مقاطع فيديو للاقتحام. وفي وقت لاحق، أعلن المصدر ذاته "وصول تعزيزات إضافية ترافقها جرافتان (...) وشن عملية عسكرية في مدينة طوباس"، من دون تفاصيل عمّا أسفرت عنه عملية الاقتحام على الفور.

وفي وقت سابق السبت، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية له في مدينة طوباس. وقال في بيان: "قبل وقت قصير، وخلال نشاط هجومي لقوات جيش الدفاع في طوباس ضمن لواء مناشيه، ألقى مخرب عبوة ناسفة باتجاه القوة". وأضاف أنه "نتيجة لانفجار العبوة، أُصيب مقاتلان بجروح متوسطة ونُقلا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

إلى ذلك، أُصيب مواطن فلسطيني وزوجته أثناء هجومٍ شنّه مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، على مزارعين جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وفي حديثٍ لوكالة "الأناضول"، قال الناشط أسامة مخامرة، المهتم بتوثيق اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، إن عددًا من المستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين في منطقة اشكارة، جنوب بلدة يطّا، واعتدوا عليهم بالضرب المبرّح.

وأوضح مخامرة أن اعتداء المستوطنين أسفر عن "إصابة المواطن نبيل النواجعة وزوجته ريحان النواجعة برضوضٍ وكدمات، استدعت نقل الزوجة إلى مستشفى يطّا، بينما عولج الزوج ميدانيًا". وأشار إلى أن الاعتداء استهدف أيضًا أشجارًا وممتلكاتٍ للمزارعين، مضيفًا أن "منطقة اشكارة تتعرض لاعتداءاتٍ متكررة من قبل المستوطنين، وفي كل مرة يتم تخريب الممتلكات".

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخلفت ما لا يقل عن 1054 شهيدًا فلسطينياً، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلًا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا، بينهم 1600 طفل. وارتكبت إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل 68 ألفًا و116 فلسطينيًا، وإصابة 170 ألفًا و200 آخرين، وتدمير 90 في المائة من البنى التحتية في القطاع.

