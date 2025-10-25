- تتواصل الاعتداءات من قبل المستوطنين المتطرفين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث شهدت قرية المغير هجوماً أدى إلى إحراق مركبات، وتدمير محتويات مسجد في بيت فوريك، واندلاع مواجهات في تقوع وبيت أمر. - وفقاً لتقرير فلسطيني، نفذ المستوطنون 7,154 اعتداءً منذ بدء حرب غزة، مما أدى إلى استشهاد 33 مواطناً وتهجير 33 تجمعاً بدوياً، ومصادرة 55 ألف دونم من الأراضي. - وصفت حركة حماس الاعتداءات بأنها "إرهاب منظم" ضمن مخطط "الضم والتهجير"، مستهدفة أراضي المزارعين خلال موسم حصاد الزيتون.

تتواصل هجمات المستوطنين المتطرفين على القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتخللها مداهمة منازل وتنكيل بالسكان. وفي هذا السياق، هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله وأضرموا النار في ثلاث مركبات، فيما أصيب العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، قوله، أن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية في القرية، وأضرموا النار في ثلاث مركبات، قبل أن يتصدى لهم الأهالي العزّل، ويجبروهم على الانسحاب. وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية عقب الهجوم، ولم تسجل أي إصابات في صفوف الأهالي.

كذلك دمر مستوطنون محتويات مسجد خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس. وقال مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي طانا، ثائر حنني، بحسب ما نقلت الوكالة، إن مستوطنين دمروا محتويات مسجد بيت الشيخ في الخربة، وما تبقى من خلايا طاقة شمسية، وأتلفوا السجاد. وأضاف أن المستوطنين دمروا أيضاً ما تبقى من مدرسة الصمود 3، وذلك عقب إجبار نحو 40 عائلة من المنطقة على تركها مطلع العام الجاري.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداءً على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، تسببت في استشهاد 33 مواطناً، وتهجير 33 تجمعاً بدوياً فلسطينياً، إضافة إلى إقامة 114 بؤرة استيطانية. كذلك بلغت مساحة الأراضي التي صادرها الاحتلال في ذات الفترة 55 ألف دونم من خلال 108 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية أدى جزء منها إلى فرض 25 منطقة عازلة حول المستوطنات، و6 أوامر استملاك، و14 إعلان أراضي دولة، و6 إعلانات مصادرة لمحميات طبيعية فلسطينية.

وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفادت وكالة (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات. كذلك أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بيت أمر شمال الخليل. إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من البلدة القديمة من مدينة جنين شمال الضفة الغربية عصر اليوم السبت، بعد محاصرة منزل الشاب نظمي علاونة، حيث لم تجده بالمنزل. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال لاحقت علاونة بالقرب من قرية مركة جنوب جنين واعتقلته برفقة عدد من الشبان هناك.

اعتداءات للمستوطنين في كفر مالك

إلى ذلك، أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، صباح اليوم السبت، بحالات اختناق وحروق جراء رشهم بغاز الفلفل على يد مستوطنين في بلدة كفر مالك شرق رام الله وسط الضفة الغربية، أثناء قيام الأهالي بقطف ثمار الزيتون. ووفقاً لمصادر محلية، فقد حاول الأهالي التصدي لهجوم المستوطنين، إلا أن المستوطنين رشّوهم بغاز الفلفل بشكل مباشر، قبل أن تصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان وتطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات إضافية بحالات اختناق. وأشارت المصادر إلى أنه تم الإفراج عن اثنين من المتضامنين الأجانب وشاب من كفر مالك بعد أن احتجزتهم قوات الاحتلال لاستجواب ميداني.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت أهالي قرية كوبر شمال رام الله من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، بعدما أغلقت صباح اليوم الطريق أمام المزارعين المتجهين إلى أراضيهم. ومن جهة أخرى، أكد رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، في تصريح صحافي، أن قوات الاحتلال تواصل منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في قرية دوما جنوب نابلس، خاصة في المناطق التي تتطلب تنسيقاً مسبقاً مع سلطات الاحتلال.

وفي بلدة قبلان جنوب نابلس، أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا صباح اليوم السبت بالضرب على ثلاثة مواطنين فلسطينيين، كما استولوا على أدواتهم وكميات من الزيتون الذي كانوا يقطفونه في أراضي بلدة عقربا المجاورة. إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين اعتدوا صباح اليوم، على شاب في سهل ترمسعيا شمال رام الله أثناء محاولة الأهالي قطف الزيتون، فيما منع مستوطنون آخرون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة واد سعير شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل، وحاولوا الاعتداء عليهم خلال عملهم في الأراضي الزراعية.

حماس: هجمات المستوطنين ضد مزارعي الضفة إرهاب منظم

من جهتها، قالت حركة حماس، السبت، إن الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد مزارعي الضفة الغربية المحتلة تندرج ضمن "سياسة الإرهاب المنظم"، كما تأتي في إطار مخطط "الضم والتهجير" الذي ترعاه حكومة الاحتلال. وقال القيادي بالحركة عبد الرحمن شديد، إن "تصاعد الهجمات الوحشية التي ينفذها المستوطنون في محافظات منها نابلس والخليل ورام الله، والتي تستهدف أراضي المزارعين خلال موسم حصاد الزيتون، تمثل سياسة إرهاب منظّم تستهدف الأرض والإنسان وكل مكونات الحياة في الضفة". وأشار إلى أن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون السبت تأتي في "سياق العدوان الشامل على الفلسطينيين منذ حرب الإبادة في غزة، وضمن محاولة لتوسيع رقعة الاستيطان وترويع السكان ودفعهم لترك أراضيهم". كما أكد أن ذلك يأتي في إطار "مخطط الضم والتهجير الذي ترعاه حكومة الاحتلال الفاشية.