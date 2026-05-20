الضفة الغربية | اقتحامات واعتقالات وهدم منشآت

- شهدت الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت مداهمات في بلدة حزما واعتقال حوالي 20 مواطناً، مع توزيع منشورات تحريضية وتهديدات للفلسطينيين، مما أدى إلى تعطيل الدوام المدرسي. - تواصلت عمليات الهدم والتجريف في الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال مصنع إسمنت ومساكن، واعتدى المستوطنون على مناطق أخرى، مثل تدمير شبكة الكهرباء وتوسيع بؤرة استيطانية. - أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي بالعلم الإسرائيلي، ووصفت ذلك بأنه اعتداء على قدسية المسجد، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتحامات واعتقالات ومداهمات للمنازل، بالتزامن مع عمليات هدم وتجريف، واعتداءات للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأكدت محافظة القدس أنّ قوات الاحتلال شنّت، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش واسعة في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، تخللها اقتحام عدد من المنازل والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين واعتقال قرابة 20 مواطناً، بالتزامن مع إغلاق الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها.

وبحسب محافظة القدس، فقد وزعت قوات الاحتلال منشورات تحريضية تضمنت تهديدات للفلسطينيين بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات، في إطار سياسة العقاب الجماعي المتواصلة بحق البلدة، فيما صادرت قوات الاحتلال مركبة خلال اقتحامها المستمر لبلدة حزما. وأمام التطورات الميدانية في حزما، تقرر تعطيل الدوام المدرسي وتأجيل الامتحانات إلى يوم غد الخميس، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي السياق، أفادت محافظة القدس بأن رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، تسفيكا فوغل، اقتحم صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة وفرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم، في هدم مصنع إسمنت يقع بين بلدتي خربثا المصباح وبلعين، بعد اقتحام المنطقة برفقة آليات الهدم والبدء بتنفيذ عمليات التدمير في الموقع.

من جانبه، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين واصلوا صباح اليوم الأربعاء، اعتداءاتهم واستفزازاتهم بحق الأهالي في تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة شرق رام الله. وفي جنوب شرق بيت لحم، أشار مليحات إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت صباح اليوم الأربعاء، على هدم مساكن ومنشآت تعود للمواطن موسى الرشايدة في منطقة عرب الرشايدة.

في غضون ذلك، أقدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على عملية هدم في تجمّع عين الحلوة الفلسطيني في منطقة الأغوار الشمالية، وذلك بقرار مما يُسمى الإدارة المدنية، التابعة للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. ووصلت جرّافة ومركبات عسكرية لهدم منزلي عادل وفتحي عليان دراغمة، علماً أن الجيش لم يكن قد رد على توجه محامي القضية بتاريخ 20 إبريل/ نيسان الماضي.

ودُمّر جزء من منطقة منزل عادل دراغمة، فيما تركت الإدارة المدنية على منزل فتحي "أمر وقف عمل" في المكان، يتضمّن جلسة قضائية، محددة ليوم العاشر من يونيو/ حزيران المقبل.

وفي جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن مستوطني البؤرة الرعوية الاستيطانية المقامة على أراضي قرية مادما، في منطقة مصنفة "ب" وفق اتفاقية أوسلو، أقدموا صباح اليوم، على قص أعمدة الكهرباء وتدمير شبكة الكهرباء في المنطقة.

أما في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، فأكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين وسعوا صباح اليوم، البؤرة الاستيطانية التي أقيمت أخيراً على أراضي خربة أم الخير. بينما أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم، عدداً من المركبات في بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وعلى صعيد الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الفلسطيني علي الصفدي من مدينة نابلس، وهو عسكري يعمل في جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، كما اعتقلت الشاب عدي ماهر صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة أطفال من قرية الطيرة جنوب غرب رام الله، إلى جانب شاب من قرية دير نظام شمال غرب رام الله. كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء والليلة الماضية، ستة فلسطينيين من مدينة الخليل، وشابّاً من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، فيما اعتقلت شابّاً من مدينة قلقيلية، شمال غربي الضفة، وعدة شبان من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، شمالي الضفة، وفق مصادر محلية.

في غضون ذلك، انسحبت قوات الاحتلال من بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، بعد اعتقال الشاب ليث أبو زلطة، فيما شرعت برفقة جرافة صباح اليوم، في تجريف طريق قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، وتجريف الشارع في المنطقة، بحسب مصادر محلية. وكانت قوات الاحتلال قد أحرقت أمس الثلاثاء، منزلين في مخيم جنين، بالتوازي مع تهجير أهله منذ أكثر من عام ونصف عام.

وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، بأشد العبارات، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية، بالتزامن مع تنظيم حفلات صاخبة في ساحاته، ووصفت الخطوة بأنها اعتداء سافر على قدسية المسجد ومشاعر المسلمين.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الحرم الإبراهيمي الشريف وقف إسلامي خالص، وأن جميع ممارسات الاحتلال وإجراءاته التهويدية داخل الحرم وساحاته باطلة وغير شرعية بموجب القوانين الدولية، محذرة من أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة خطيرة لتغيير معالم الحرم التاريخية وفرض واقع تهويدي جديد عليه بقوة السلاح. وطالبت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المقدسات الإسلامية، موجهة نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال والرباط المستمر في الحرم الإبراهيمي الشريف، باعتباره خط الدفاع الأول للحفاظ على هويته الإسلامية والعربية.