الضفة الغربية | اقتحامات واعتقالات تزامناً مع اعتداءات للمستوطنين

- شهدت الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم اعتقال الشاب فرج أبو الليل في نابلس، وتعرض طفل للضرب في مخيم بلاطة، وأصيب شاب بقنبلة غاز في حزما. - اعتداءات المستوطنين تواصلت، حيث هاجموا منازل الفلسطينيين وأدخلوا الأغنام إلى مزارعهم، مما أدى إلى تخريب الممتلكات الزراعية في مناطق مثل واد سعير وقرية المغير. - أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرى شمال غرب رام الله، واعتقلت عدة فلسطينيين في مناطق مختلفة، مما زاد من التوترات في المنطقة.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اقتحامات وعمليات دهم واعتقال في عدة مناطق من الضفة الغربية، ترافقت مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. وبحسب مصادر محلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وحاصرت منزلاً يعود لعائلة أبو الليل في شارع القدس بالمدينة، ثم اعتقلت الشاب فرج أبو الليل، وانسحبت بعد ذلك. فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ طواقمه تعاملت خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس مع إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً من جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، ونُقل إلى المستشفى. وفي بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة، أُصيب شاب بجروح في الوجه، مساء أمس الجمعة، إثر إصابته المباشرة بقنبلة غاز خلال اقتحام قوات الاحتلال حفل زفاف، وفق ما أكد إعلام محافظة القدس.

وبحسب محافظة القدس، فقد أُصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال وكبار في السن، بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال إلى جانب قنابل الصوت باتجاه المشاركين في الحفل. واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، الشاب معاذ إبراهيم صوافطة في أثناء مروره عبر حاجز عورتا جنوب نابلس، كذلك اقتحمت فجر اليوم، قرية تياسير شرق طوباس شمالي الضفة الغربية، وانتشرت في أحيائها، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ونكلت بقاطنيها، وفق مصادر محلية.

رصد جيش الاحتلال ومستوطنون ينتهجون نشر حواجز عشوائية في الضفة الغربية

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الجمعة، الطفلين محمد علاء شراونة وعلي يوسف الفقيه من الحارة الوسطى في بلدة سلوان. وفي جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، أفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، بأنّ قوات الاحتلال داهمت قرية الديرات شرق يطا واعتقلت المواطن فارس محمود الحمامدة في أثناء رعيه مواشيه، واعتقلت المواطن محمود أحمد أبو عرام عقب مطاردة رعاة الأغنام في منطقة واد رحيلة قرب قرية الركيز في مسافر يطا.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أفادت مصادر محلية بأنّ مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل المواطن نظام طالب شلالدة في منطقة واد سعير بمحافظة الخليل، وحاولت إدخال أغنامها إلى داخل المنزل ومحيطه. وفي قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، أدخل مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، الأغنام إلى مزرعة عنب عمرها خمس سنوات تتبع لجمعية المغير التعاونية للإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تخريب الأشجار، وفق مصادر محلية.

كذلك أفادت مصادر محلية بأن أحد المستوطنين أقدم على تخريب مزارع الموز غربي منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، بعد خلع باب المزرعة وإدخال الأغنام إليها. إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، عدداً من مداخل القرى والبلدات الواقعة شمال غرب رام الله، وفق مصادر محلية.